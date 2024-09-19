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Posted 19 сентября, 16:48

Published 19 сентября, 16:48

Modified 19 сентября, 16:50

Updated 19 сентября, 16:50

Не все белгородцы хотят уезжать из закрытых сёл

«Военный пост на въезде не пропустил»: Гладкову не удалось попасть в закрытое село

19 сентября 2024, 16:48
Фото: 1MI
Не все белгородцы хотят уезжать из закрытых сёл

Гладков объяснил необходимость эвакуации села в белгородском приграничье

Сюжет
Эвакуация
В прямом эфире к главе региона обратился житель Дроновки. Он посетовал, что оставшиеся в селе семьи хотят эвакуировать. При этом жители боятся уезжать, взяв с собой только паспорт.

По словам жителя Дроновки, всего в селе в Грайворонском горокруге сейчас осталось пять семей. Бросать всё одномоментно люди не хотят, но есть распоряжение об эвакуации. Оставшиеся местные жители просят хотя бы о генераторе, так как есть проблемы со светом.

Губернатор Вячеслав Гладков признался, что пытался посетить село, но его военный пост на въезде не пропустил. На сегодняшний день принято решение: въезд закрыть, людей отселить, мирные жители здесь оставаться не должны.

«Задача одна — люди не должны погибать», — заявил губернатор. В случае, если обстановка ухудшится, есть вероятность, что уже не смогут приехать и забрать людей. «А потом мы подвергаем опасности жизни военных, сотрудников администрации, членов самообороны», — продолжил глава региона.

Сейчас решение принято: Дроновку нужно покидать, подчеркнул губернатор. Что же касается генераторов, Гладков отметил, что дело не в деньгах, а в том, что мирные жители решат остаться и может случиться трагедия.

За остальными рекомендациями, в том числе о том, куда деть животных, губернатор порекомендовал обращаться к главе горокруга Геннадию Бондареву и министру сельского хозяйства Андрею Антоненко.

Решение о закрытии Дроновки приняли ещё в конце августа.

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