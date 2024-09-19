«Военный пост на въезде не пропустил»: Гладкову не удалось попасть в закрытое село

По словам жителя Дроновки, всего в селе в Грайворонском горокруге сейчас осталось пять семей. Бросать всё одномоментно люди не хотят, но есть распоряжение об эвакуации. Оставшиеся местные жители просят хотя бы о генераторе, так как есть проблемы со светом.