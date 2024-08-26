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Published Сегодня, 13:37

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Updated Сегодня, 13:37

В Белгородской области может стать больше населённых пунктов, куда ограничат въезд

Ещё три села хотят закрыть в Белгородской области. А во скольких уже ограничен въезд?

26 августа 2024, 13:37
Фото: 1MI
В Белгородской области может стать больше населённых пунктов, куда ограничат въезд

Список белгородских сёл с ограничением по въезду может увеличиться

Власти планируют закрыть въезд в ещё три населённых пункта. Но мера не так нова для Белгородской области, как кажется. Ограничения, пусть и частичные, были и ранее. После введения режима ЧС к ним решили вернуться.
Сюжет
Режим ЧС

Закрыть въезд могут в ещё три населённых пункта Белгородской области. Об этом сегодня, 26 августа, заявил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства. Из-за ухудшения обстановки ограничить въезд могут в сёла Дроновка и Пороз Грайворонского и Старый Хутор Валуйского городских округов. Окончательное решение примут на ближайшем совещании оперативного штаба.

Ограничения вводили и раньше

Так, в 15 населённых пунктах Белгородской области ещё с октября 2022 года объявили режим ЧС. Ограничения действовали:

  • в сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка, Журавлёвка и Нехотеевка в Белгородской области;
  • в селе Середа Шебекинского округа;
  • в селе Староселье Краснояружского района;
  • в сёлах Логачёвка, Бутырки, Вериговка, Бирюч, а также в хуторах Пригородные Тополи и Нижние Мельницы в Валуйском горокруге;
  • в хуторе Старый Волоконовского района.

Кроме того, в июне 2023 года во время активных обстрелов ночью нельзя было попасть в Шебекино и Новую Таволжанку.

Вновь частично стали закрывать въезд

Вводить ограничительные меры серийно продолжили в июле текущего года. Так, с 16 июля ограничили въезд в 14 населённых пунктов. Туда теперь могут попасть только взрослые мужчины в бронированной экипировке, касках и при сопровождении военных. Речь идёт о:

  • сёлах Вергилёвка и Щетиновка, хуторе Валковский Белгородского района;
  • селе Богун-Городок Борисовского района;
  • селе Безымено и посёлке Горьковский Грайворонского горокруга;
  • сёлах Демидовка, Поповка, Прилесье Краснояружского района;
  • посёлках Красное, Ленинский, Первомайский и хуторах Мухин и Панков Шебекинского горокруга.

После введения федерального режима ЧС

Затем режим ЧС ввели на территории всей области, позже повысили с регионального до федерального характера.

С 19 августа вышеуказанный список пополнился. В него также вошли село Новостроевка-Вторая и посёлки Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского горокруга, село Новопетровка в Валуйском городском округе. Тогда же впервые в области полностью закрыли село Колотиловка Краснояружского района.

Не закрыли, но рекомендовали покинуть

Закрывать обстреливаемое приграничье капитально не стали, но белгородцам из тех районов, где оперативная обстановка в ближайшее время, вероятно, вряд ли наладится, предложили перебраться на время в более отдалённые и безопасные места.

Обратились власти к жителям:

  • части города Шебекино, а также всем, кто находится в сёлах Муром и Новая Таволжанка Шебекинского горокруга;
  • сёл Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутор Церковный Белгородского района;
  • сёл Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка Грайворонского горокруга;
  • сёл Вязовое, Репяховка и Графовка Краснояружского района;

Не всех белгородцев устроил этот список. Так, у жителей Шебекино появились вопросы, по какому принципу формировали список наиболее опасных улиц в городе.

В Белгородской области могут закрыть ещё три населённых пункта
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