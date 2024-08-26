Ещё три села хотят закрыть в Белгородской области. А во скольких уже ограничен въезд?

Список белгородских сёл с ограничением по въезду может увеличиться

Власти планируют закрыть въезд в ещё три населённых пункта. Но мера не так нова для Белгородской области, как кажется. Ограничения, пусть и частичные, были и ранее. После введения режима ЧС к ним решили вернуться.

Ограничения вводили и раньше Вновь частично стали закрывать въезд После введения федерального режима ЧС Не закрыли, но рекомендовали покинуть