Ещё три села хотят закрыть в Белгородской области. А во скольких уже ограничен въезд?

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Закрыть въезд могут в ещё три населённых пункта Белгородской области. Об этом сегодня, 26 августа, заявил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства. Из-за ухудшения обстановки ограничить въезд могут в сёла Дроновка и Пороз Грайворонского и Старый Хутор Валуйского городских округов. Окончательное решение примут на ближайшем совещании оперативного штаба.
Так, в 15 населённых пунктах Белгородской области ещё с октября 2022 года объявили режим ЧС. Ограничения действовали:
Кроме того, в июне 2023 года во время активных обстрелов ночью нельзя было попасть в Шебекино и Новую Таволжанку.
Вводить ограничительные меры серийно продолжили в июле текущего года. Так, с 16 июля ограничили въезд в 14 населённых пунктов. Туда теперь могут попасть только взрослые мужчины в бронированной экипировке, касках и при сопровождении военных. Речь идёт о:
Затем режим ЧС ввели на территории всей области, позже повысили с регионального до федерального характера.
С 19 августа вышеуказанный список пополнился. В него также вошли село Новостроевка-Вторая и посёлки Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского горокруга, село Новопетровка в Валуйском городском округе. Тогда же впервые в области полностью закрыли село Колотиловка Краснояружского района.
Закрывать обстреливаемое приграничье капитально не стали, но белгородцам из тех районов, где оперативная обстановка в ближайшее время, вероятно, вряд ли наладится, предложили перебраться на время в более отдалённые и безопасные места.
Обратились власти к жителям:
Не всех белгородцев устроил этот список. Так, у жителей Шебекино появились вопросы, по какому принципу формировали список наиболее опасных улиц в городе.