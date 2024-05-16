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Беспилотники

«Агро-Белогорье» закрыло доступ на площадки в приграничье из-за атак ВСУ

16 мая 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники
С 14 мая руководство ГК ограничило доступ сотрудников на производственные площадки в Цаповке Борисовского района, чтобы избежать несчастных случаев при обстреле. На этой неделе площадки подверглись многочисленным атакам со стороны ВСУ. Подробности публикует ГК «Агро-Белогорье».

По данным оперштаба группы компаний «Агро-Белогорье», две производственные площадки в селе Цаповка Борисовского района на текущей неделе подверглись атакам ВСУ. Зафиксированы обстрелы из РСЗО и атаки беспилотников.

Различные повреждения получили несколько бункеров для хранения корма, хозпостройка, а также корпуса для содержания животных. Полностью оценить ущерб в компании смогут после улучшения обстановки. Среди работников никто не пострадал.

Чтобы избежать несчастных случаев, с 14 мая руководство компании решило полностью закрыть доступ сотрудников на производственные площадки в Цаповке. Кормить и поить животных будут в автоматизированном режиме.

Также в компании напомнили, что 6 мая сотрудники Борисовского и Грайворонского свинокомплекса подверглись атаке БПЛА по дороге на работу. 15 человек уже выписали из больницы. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Повреждения на площадке «Агро-Белогорья»Повреждения на площадке «Агро-Белогорья»
Повреждения на площадке «Агро-Белогорья»Повреждения на площадке «Агро-Белогорья»
Повреждения на площадке «Агро-Белогорья»Повреждения на площадке «Агро-Белогорья»
Повреждения на площадке «Агро-Белогорья»Повреждения на площадке «Агро-Белогорья»
Повреждения на площадке «Агро-Белогорья»
Фото: ГК «Агро-Белогорье»
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Агро-Белогорье#Борисовский район#Новости Белгорода#Свинокомплекс#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ
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