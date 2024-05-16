«Агро-Белогорье» закрыло доступ на площадки в приграничье из-за атак ВСУ

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
По данным оперштаба группы компаний «Агро-Белогорье», две производственные площадки в селе Цаповка Борисовского района на текущей неделе подверглись атакам ВСУ. Зафиксированы обстрелы из РСЗО и атаки беспилотников.
Различные повреждения получили несколько бункеров для хранения корма, хозпостройка, а также корпуса для содержания животных. Полностью оценить ущерб в компании смогут после улучшения обстановки. Среди работников никто не пострадал.
Чтобы избежать несчастных случаев, с 14 мая руководство компании решило полностью закрыть доступ сотрудников на производственные площадки в Цаповке. Кормить и поить животных будут в автоматизированном режиме.
Также в компании напомнили, что 6 мая сотрудники Борисовского и Грайворонского свинокомплекса подверглись атаке БПЛА по дороге на работу. 15 человек уже выписали из больницы. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.