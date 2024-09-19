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Отселение

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«Военный пост на въезде не пропустил»: Гладкову не удалось попасть в закрытое село
19 сентября, 16:48
Гладков рассказал, к каким мерам прибегнет правительство на фоне обстрелов ВСУ
29 августа, 10:19
Белгородский оперштаб решил, кому положены выплаты в 15 тысяч и 150 тысяч рублей
28 августа, 19:44
В Белгородской области отселяют жителей хутора и трёх сёл, в ещё одно въезд закрыт
28 августа, 19:29
В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничен въезд в ещё один населённый пункт
27 августа, 06:23
2023
Порядка 600 детей из белгородского приграничья отправились на отдых в Крым
Дети из трёх приграничных муниципалитетов Белгородской области отправились отдыхать в Крым на три недели, сообщает пресс-служба облправительства.
13 июня 2023, 11:18
Отселённым белгородцам назначат единовременные выплаты
5 июня 2023, 18:23
В базу нового жилья для потерявших дома белгородцев внесли почти 2 тысячи объектов
2 марта 2023, 07:07

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