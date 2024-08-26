В Белгородской области могут закрыть ещё три населённых пункта

Отметим, что недавно власти предложили жителям часто попадающих под обстрелы населённых пунктов добровольно выехать из них с получением компенсации за аренду жилья. Это касается Шебекинского округа — части Шебекино, сёл Муром и Новая Таволжанка, а также населённых пунктов в Белгородском районе: сёл Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутора Церковный. В Грайворонском округе в список попали сёла Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка. В Краснояружском районе — Вязовое, Репяховка и Графовка.