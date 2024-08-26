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Обстрел Шебекино. Архивное фото

В Белгородской области могут закрыть ещё три населённых пункта

26 августа 2024, 06:43
Фото: Артём Черненко / bel.ru
Обстрел Шебекино. Архивное фото
Власти могут принять решение о закрытии ещё трёх населённых пунктов в приграничье. Решение примут на следующем заседании оперштаба.

Губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства Белгородской области 26 августа заявил, что въезд могут закрыть в ещё несколько населённых пунктов. Причина — ухудшение обстановки.

Речь идёт о возможном полном закрытии Дроновки и Пороза в Грайворонском городском округе и Старого Хутора в Валуйском горокруге. Решение примут на ближайшем совещании оперштаба.

Отметим, что недавно власти предложили жителям часто попадающих под обстрелы населённых пунктов добровольно выехать из них с получением компенсации за аренду жилья. Это касается Шебекинского округа — части Шебекино, сёл Муром и Новая Таволжанка, а также населённых пунктов в Белгородском районе: сёл Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутора Церковный. В Грайворонском округе в список попали сёла Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка. В Краснояружском районе — Вязовое, Репяховка и Графовка.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Компенсация#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперштаб#Приграничье#Дроновка#СВО#Обстрелы#Старый Хутор#Пороз#Населённые пункты
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