В Белгородской области могут закрыть ещё три населённых пункта

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства Белгородской области 26 августа заявил, что въезд могут закрыть в ещё несколько населённых пунктов. Причина — ухудшение обстановки.
Речь идёт о возможном полном закрытии Дроновки и Пороза в Грайворонском городском округе и Старого Хутора в Валуйском горокруге. Решение примут на ближайшем совещании оперштаба.
Отметим, что недавно власти предложили жителям часто попадающих под обстрелы населённых пунктов добровольно выехать из них с получением компенсации за аренду жилья. Это касается Шебекинского округа — части Шебекино, сёл Муром и Новая Таволжанка, а также населённых пунктов в Белгородском районе: сёл Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутора Церковный. В Грайворонском округе в список попали сёла Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка. В Краснояружском районе — Вязовое, Репяховка и Графовка.