В Белгородской области отселяют жителей хутора и трёх сёл, в ещё одно въезд закрыт

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Принято решение отселить жителей четырёх населённых пунктов в Белгородской области. Речь о Порозе и Дроновке в Грайворонском горокруге, Старом Хуторе в Валуйском горокруге. Этот список был озвучен ещё в понедельник, 26 августа.
Однако в итоге в перечень внесли ещё один населённый пункт. Речь о хуторе Павловка в Валуйском горокруге.
Помимо этого, уже закрыт въезд в Вязовое в Краснояружском районе. Попасть туда можно только по разрешению администрации.
Причина принятых решений — напряжённая оперативная обстановка.
Во скольких населённых пунктах уже действуют ограничения, Бел.Ру напоминало ранее.