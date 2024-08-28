В Белгородской области отселяют жителей хутора и трёх сёл, в ещё одно въезд закрыт

Белгородские власти приняли решение по пяти населённым пунктам

Принято решение об отселении четырёх населённых пунктов. В ещё одно село закрывают въезд — попасть туда можно будет только по разрешению администрации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Примечательно, что ранее список был немного короче.