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Published Сегодня, 19:29

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Отселят жителей четырёх населённых пунктов в Белгородской области

В Белгородской области отселяют жителей хутора и трёх сёл, в ещё одно въезд закрыт

28 августа 2024, 19:29
Фото: 1MI
Отселят жителей четырёх населённых пунктов в Белгородской области

Белгородские власти приняли решение по пяти населённым пунктам

Принято решение об отселении четырёх населённых пунктов. В ещё одно село закрывают въезд — попасть туда можно будет только по разрешению администрации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Примечательно, что ранее список был немного короче.

Принято решение отселить жителей четырёх населённых пунктов в Белгородской области. Речь о Порозе и Дроновке в Грайворонском горокруге, Старом Хуторе в Валуйском горокруге. Этот список был озвучен ещё в понедельник, 26 августа.

Однако в итоге в перечень внесли ещё один населённый пункт. Речь о хуторе Павловка в Валуйском горокруге.

Помимо этого, уже закрыт въезд в Вязовое в Краснояружском районе. Попасть туда можно только по разрешению администрации.

Причина принятых решений — напряжённая оперативная обстановка.

Во скольких населённых пунктах уже действуют ограничения, Бел.Ру напоминало ранее.

Ещё три села хотят закрыть в Белгородской области. А во скольких уже ограничен въезд?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Закрытие#Белгород#Грайворонский горокруг#Въезд#Валуйский горокруг#Оперштаб#Приграничье#Отселение
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