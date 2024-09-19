Гладков объяснил, почему спасатели не всегда могут приехать на тушение пожаров

Глава региона отметил, что пожары, произошедшие в Шебекино, показали, что лесоохрана региона работает «катастрофически плохо». Он объяснил, что речь идёт не о самих сотрудниках, а об их руководстве, поскольку большое количество закупленной правительством техники стоит на складах.