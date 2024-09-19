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Posted 19 сентября, 17:25

Published 19 сентября, 17:25

Modified 19 сентября, 17:28

Updated 19 сентября, 17:28

Гладков объяснил, почему спасатели не всегда могут приехать на тушение пожаров

Гладков объяснил, почему спасатели не всегда могут приехать на тушение пожаров

19 сентября 2024, 17:25
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожары
По словам губернатора, противник видит большие машины пожарных, которые сразу же начинает обстреливать. Из-за этого погибли и пострадали некоторые спасатели. Поэтому в некоторых случаях безопаснее выдать жителям огнетушители. Подробнее Гладков ответил в большом прямом эфире.

Уже неделю в различных населённых пунктах Белгородской области не утихают пожары: где-то, как в Шебекинском округе, они начались из-за обстрело ВСУ, но где-то в опасной близости от домов начали гореть леса из-за непогоды или случайности.

«Село Карнауховка — лес горит чуть ли не каждый божий день. Пожарные не всегда могут исправить ситуацию, так как не часто рукав дотягивается, куда нужно, огонь окрапывает трактор, но это не всегда действенно. Жители всё тушат своими силами, но из-за хвои это очень тяжело. Пожар до конца потушить не могут, а спасатели едут долго», — отметила белгородка.

Глава региона отметил, что пожары, произошедшие в Шебекино, показали, что лесоохрана региона работает «катастрофически плохо». Он объяснил, что речь идёт не о самих сотрудниках, а об их руководстве, поскольку большое количество закупленной правительством техники стоит на складах.

«Мы закупили огромное количество техники, которая, как оказалось, стоит на складах: неоформленная, в масле и без номеров. В то время, когда мы в ночи собирали людей и выводили их в лес тушить пожары. Мы дадим правовую оценку тем руководителям, которые допустили это. Крайне сложная ситуация связана и с оперативной обстановкой: противник видит большие машины и начинает наносить удары. Сколько у нас машин пожгло, сколько спасателей погибло. Мы не можем совершать действия, которые приводят к ещё большим негативным последствиям», — объяснил проблему Гладков.

Чтобы хоть как-то решить проблему пожаров, жители Безымено предложили губернатору раздавать белгородцам огнетушители. Так люди своими силами смогут ликвидировать очаги возгорания. На их примере огнетушители раздали и жителям других населённных пунктов. Это помогло спасти большое количество лесов и домов, добавил губернатор.

Очередной пожар: белгородцы всю ночь тушили возгорание в селе
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пожары#Белгород#Вячеслав Гладков#Пожары в белгородской области
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