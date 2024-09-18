«Своими силами потушить не можем»: белгородцы бьют тревогу из-за пожара

Белгородцы сообщили о пожаре в СНТ «Зелёный бор»

Сюжет МЧС

В Шебекинском округе серьёзный пожар: как рассказали накануне местные жители, огонь подбирался к жилым домам в СНТ «Зелёный бор». Шебекинцы бьют тревогу, но оперштаб им отвечает, что пожарные расчёты были на месте, хотя не все с этим были согласны.