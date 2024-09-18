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Posted 18 сентября, 07:38

Published 18 сентября, 07:38

Modified 18 сентября, 07:40

Updated 18 сентября, 07:40

В Белгородской области после жаркого лета повсеместно происходят пожары

«Своими силами потушить не можем»: белгородцы бьют тревогу из-за пожара

18 сентября 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области после жаркого лета повсеместно происходят пожары

Белгородцы сообщили о пожаре в СНТ «Зелёный бор»

Сюжет
МЧС
В Шебекинском округе серьёзный пожар: как рассказали накануне местные жители, огонь подбирался к жилым домам в СНТ «Зелёный бор». Шебекинцы бьют тревогу, но оперштаб им отвечает, что пожарные расчёты были на месте, хотя не все с этим были согласны.

Садоводческое товарищество «Зелёный бор» в селе Безлюдовка Шебекинского округа горит уже несколько дней, сообщают местные жители. Сначала пламя охватило лес, а на второй день подобралось к дачам и жилым домам. Местные жители утверждают, что сгорело уже несколько участков.

Люди вызывали пожарных. По их словам, в МЧС им говорят, что машин либо нет, либо их три, но на вызовы всё равно якобы никто не выезжает.

Остановить огонь своими силами белгородцы не могут, они в панике и массово просят губернатора о помощи под постами на его странице.

Вячеслав Гладков на момент написания материала не отреагировал на обращения, зато практически всем пользователям ответили в оперативном штабе Белгородской области. Там заявили, что пожарные уже занимаются тушением:

«Пожарные расчёты на месте и принимают все меры по ликвидации возгорания».

Однако сами местные жители называют эти сообщения «отписками».

«Долго Шебекино будет гореть?! Четвёртый день в дыму, сколько можно это терпеть? Сегодня [17 сентября — дата публикации обращения] ехал утром на работу — горел лес Безлюдовки, вечером возвращался — он продолжал гореть. Таволжанка горит, свалка, которая, кстати говоря, находится под слоем грунта», — возмущается местный житель.

Ранее Гладков рассказал, что именно на эту свалку ТБО так и не выехали спасатели МЧС, людям пришлось тушить огонь своими силами.

Огонь перешёл на дачные участки в «Зелёном бору»Огонь перешёл на дачные участки в «Зелёном бору»
Огонь перешёл на дачные участки в "Зелёном бору"Огонь перешёл на дачные участки в "Зелёном бору"
Огонь перешёл на дачные участки в "Зелёном бору"Огонь перешёл на дачные участки в "Зелёном бору"
Огонь перешёл на дачные участки в «Зелёном бору»Огонь перешёл на дачные участки в «Зелёном бору»
Огонь перешёл на дачные участки в «Зелёном бору». Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Лес бы сгорел: от МЧС не поступило задачи по тушению пожара в Шебекино
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