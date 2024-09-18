«Своими силами потушить не можем»: белгородцы бьют тревогу из-за пожара

Posted 18 сентября, 07:38
Published 18 сентября, 07:38
Modified 18 сентября, 07:40
Updated 18 сентября, 07:40
Садоводческое товарищество «Зелёный бор» в селе Безлюдовка Шебекинского округа горит уже несколько дней, сообщают местные жители. Сначала пламя охватило лес, а на второй день подобралось к дачам и жилым домам. Местные жители утверждают, что сгорело уже несколько участков.
Люди вызывали пожарных. По их словам, в МЧС им говорят, что машин либо нет, либо их три, но на вызовы всё равно якобы никто не выезжает.
Остановить огонь своими силами белгородцы не могут, они в панике и массово просят губернатора о помощи под постами на его странице.
Вячеслав Гладков на момент написания материала не отреагировал на обращения, зато практически всем пользователям ответили в оперативном штабе Белгородской области. Там заявили, что пожарные уже занимаются тушением:
«Пожарные расчёты на месте и принимают все меры по ликвидации возгорания».
Однако сами местные жители называют эти сообщения «отписками».
«Долго Шебекино будет гореть?! Четвёртый день в дыму, сколько можно это терпеть? Сегодня [17 сентября — дата публикации обращения] ехал утром на работу — горел лес Безлюдовки, вечером возвращался — он продолжал гореть. Таволжанка горит, свалка, которая, кстати говоря, находится под слоем грунта», — возмущается местный житель.
Ранее Гладков рассказал, что именно на эту свалку ТБО так и не выехали спасатели МЧС, людям пришлось тушить огонь своими силами.