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Posted 19 сентября, 07:31

Published 19 сентября, 07:31

Modified 19 сентября, 07:33

Updated 19 сентября, 07:33

Пожарные прибыли на вызов в «Зелёный бор»

Пожарные приезжали: председатель СНТ, где сгорели дома, опроверг слова белгородцев

19 сентября 2024, 07:31
Фото: Группа «Белгород — это интересно» в ВК
Пожарные прибыли на вызов в «Зелёный бор»

Председатель СНТ «Зелёный бор» под Белгородом рассказал о пожаре

Сюжет
Пожар
Белгородцы из СНТ «Зелёный бор» утверждали, что их поселение горит уже четвёртый день, а пожарные к ним так и не приехали. Председатель товарищества опроверг эту информацию, пишет БЭИ. Пожарные занимались ликвидацией двух очагов возгорания, а возникли они в результате обстрела.

Пожарные всё-таки приезжали в «Зелёный бор» в селе Безлюдовка Шебекинского округа, где сгорело четыре дома. Информацию, которую ранее распространяли местные жители, опроверг председатель садоводческого товарищества.

Пожар, по словам мужчины, начался из-за обстрела. Очаги возгорания в результате атаки ВСУ возникли в двух местах — в лесу и в дачном секторе. Он также предоставил видео с воронкой от снаряда и повреждёнными домами вблизи места прилёта.

Четыре пожарных расчёта и лесопожарная служба приехали тушить огонь через 40 минут после обстрела. Делали они это до самой ночи.

Такая задержка, пишут пользователи в комментариях, вызвана проблемами с сотовой связью. Чтобы вызвать пожарных, председателю пришлось ехать к Масловой Пристани.

Видео: Группа «Белгород — это интересно» в ВК. Воронка от прилёта снаряда в поселении
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