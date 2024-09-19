Пожарные приезжали: председатель СНТ, где сгорели дома, опроверг слова белгородцев

Posted 19 сентября, 07:31
Published 19 сентября, 07:31
Modified 19 сентября, 07:33
Updated 19 сентября, 07:33
Пожарные всё-таки приезжали в «Зелёный бор» в селе Безлюдовка Шебекинского округа, где сгорело четыре дома. Информацию, которую ранее распространяли местные жители, опроверг председатель садоводческого товарищества.
Пожар, по словам мужчины, начался из-за обстрела. Очаги возгорания в результате атаки ВСУ возникли в двух местах — в лесу и в дачном секторе. Он также предоставил видео с воронкой от снаряда и повреждёнными домами вблизи места прилёта.
Четыре пожарных расчёта и лесопожарная служба приехали тушить огонь через 40 минут после обстрела. Делали они это до самой ночи.
Такая задержка, пишут пользователи в комментариях, вызвана проблемами с сотовой связью. Чтобы вызвать пожарных, председателю пришлось ехать к Масловой Пристани.