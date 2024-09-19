Пожарные приезжали: председатель СНТ, где сгорели дома, опроверг слова белгородцев

Председатель СНТ «Зелёный бор» под Белгородом рассказал о пожаре

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Белгородцы из СНТ «Зелёный бор» утверждали, что их поселение горит уже четвёртый день, а пожарные к ним так и не приехали. Председатель товарищества опроверг эту информацию, пишет БЭИ. Пожарные занимались ликвидацией двух очагов возгорания, а возникли они в результате обстрела.