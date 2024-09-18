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Posted 18 сентября, 14:11

Published 18 сентября, 14:11

Modified 18 сентября, 14:11

Updated 18 сентября, 14:11

Два из 11 пожаров произошли в жилых домах

Горела не только трава: из-за пожара в жилом доме погиб белгородец

18 сентября 2024, 14:11
Фото: Telegram-канал МЧС России по Белгородской области
Два из 11 пожаров произошли в жилых домах

В Белгородской области за день зарегистрировали 11 пожаров

Сюжет
МЧС
В Белгородской области сотрудники регионального МЧС России только за последние сутки выезжали на 11 пожаров. Два из них произошли в жилых помещениях, в результате одного погиб пенсионер. Подробности остальных происшествий рассказали в ведомстве.

За последние 24 часа в регионе зафиксировано 11 пожаров. Из них два — в жилых домах.

В хуторе Первый Ложок Губкинского городского округа огонь полностью уничтожил жилой дом. В пожаре погиб 63-летний мужчина. По предварительной версии, причиной пожара стал дефект электрооборудования. Огонь ликвидирован силами дежурных караулов двух пожарно-спасательных частей.

Ещё один пожар произошёл в жилом доме в посёлке Чернянка. Скорее всего, возгорание случилось из-за неосторожного курения. Тушил пожар дежурный караул пожарно-спасательной части № 39.

Пожарно-спасательные подразделения также четыре раза выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь возгораний составила 45 400 квадратных метров.

«Своими силами потушить не можем»: белгородцы бьют тревогу из-за пожара
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Огонь#Сухая трава#Дома#Белгород#Погибший#Неосторожное курение
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