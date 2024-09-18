Горела не только трава: из-за пожара в жилом доме погиб белгородец

В Белгородской области за день зарегистрировали 11 пожаров

Сюжет МЧС

В Белгородской области сотрудники регионального МЧС России только за последние сутки выезжали на 11 пожаров. Два из них произошли в жилых помещениях, в результате одного погиб пенсионер. Подробности остальных происшествий рассказали в ведомстве.