Горела не только трава: из-за пожара в жилом доме погиб белгородец

Posted 18 сентября, 14:11
Published 18 сентября, 14:11
Modified 18 сентября, 14:11
Updated 18 сентября, 14:11
За последние 24 часа в регионе зафиксировано 11 пожаров. Из них два — в жилых домах.
В хуторе Первый Ложок Губкинского городского округа огонь полностью уничтожил жилой дом. В пожаре погиб 63-летний мужчина. По предварительной версии, причиной пожара стал дефект электрооборудования. Огонь ликвидирован силами дежурных караулов двух пожарно-спасательных частей.
Ещё один пожар произошёл в жилом доме в посёлке Чернянка. Скорее всего, возгорание случилось из-за неосторожного курения. Тушил пожар дежурный караул пожарно-спасательной части № 39.
Пожарно-спасательные подразделения также четыре раза выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь возгораний составила 45 400 квадратных метров.