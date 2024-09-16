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Posted 16 сентября, 11:14

Published 16 сентября, 11:14

Modified 16 сентября, 11:16

Updated 16 сентября, 11:16

В Старом Осколе проблема с лесными пожарами решается хуже всего

Девять человек на звонки не ответили: в Старом Осколе проблема с обнаружением пожаров

16 сентября 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney

В Старом Осколе проблема с лесными пожарами решается хуже всего

Сюжет
МЧС
Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС рассказала о ситуации с лесными пожарами. Самая напряжённая обстановка в Старом Осколе, а там назначенные на патрулирование очагов не отвечают на звонки.

В Белгородской области ситуация с лесными пожарами остаётся напряжённой. Алексей Гусев, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС, рассказал о муниципалитетах региона, где ситуация самая тяжёлая.

Старооскольский городской округ и Белгородский район — антилидеры по количеству пожаров. Наибольшая площадь возгораний — в Старооскольском, Яковлевском, Алексеевском городских округах.

«Опасение вызывает в Старооскольский городской округ. Большие площади ландшафтных пожаров поздно обнаруживаются, вследствие чего огню удается охватывать значительные площади и для его ликвидации требуется задействовать большое количество сил и средств», — отмечает Гусев.

Вчера девять должностных лиц, назначенных на патрулирование в Старом Осколе, не ответили на звонки, несмотря на то, что в муниципалитете введён особый противопожарный режим. Один номер вообще был недоступен.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Старый Оскол#МЧС#Пожары#Лесные пожары
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