Девять человек на звонки не ответили: в Старом Осколе проблема с обнаружением пожаров

Posted 16 сентября, 11:14
Published 16 сентября, 11:14
Modified 16 сентября, 11:16
Updated 16 сентября, 11:16
В Белгородской области ситуация с лесными пожарами остаётся напряжённой. Алексей Гусев, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС, рассказал о муниципалитетах региона, где ситуация самая тяжёлая.
Старооскольский городской округ и Белгородский район — антилидеры по количеству пожаров. Наибольшая площадь возгораний — в Старооскольском, Яковлевском, Алексеевском городских округах.
«Опасение вызывает в Старооскольский городской округ. Большие площади ландшафтных пожаров поздно обнаруживаются, вследствие чего огню удается охватывать значительные площади и для его ликвидации требуется задействовать большое количество сил и средств», — отмечает Гусев.
Вчера девять должностных лиц, назначенных на патрулирование в Старом Осколе, не ответили на звонки, несмотря на то, что в муниципалитете введён особый противопожарный режим. Один номер вообще был недоступен.