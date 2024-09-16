Начальник белгородского управления безопасности пострадал при тушении огня в Шебекино

Отметим, что сейчас в Белгородской области с возгораниями напряжённая ситуация. В Белгородском районе 14 сентября загорелось строение на одной улице, потом пожар перекинулся дальше. Тушить помогали и жители ближайших сёл Ясные Зори и Бочковка. На месте был и глава Яснозоренского поселения Дмитрий Панков.