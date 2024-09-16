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Posted 16 сентября, 08:19

Published 16 сентября, 08:19

Modified 16 сентября, 08:21

Updated 16 сентября, 08:21

Евгений Воробьёв попал в больницу после тушения пожара в Шебекино

Начальник белгородского управления безопасности пострадал при тушении огня в Шебекино

16 сентября 2024, 08:19
Фото: 1MI

Евгений Воробьёв попал в больницу после тушения пожара в Шебекино

Сюжет
Пожар
При ликвидации огня в Шебекинском городском округе пострадал начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв. Его госпитализировали.

На оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о раненом при тушении пожара в Шебекинском городском округе. Пострадавший — начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.

Сейчас его госпитализировали. Подробностей о его состоянии нет.

Отметим, что сейчас в Белгородской области с возгораниями напряжённая ситуация. В Белгородском районе 14 сентября загорелось строение на одной улице, потом пожар перекинулся дальше. Тушить помогали и жители ближайших сёл Ясные Зори и Бочковка. На месте был и глава Яснозоренского поселения Дмитрий Панков.

В Шебекино больше суток тушат полигон ТБО, который загорелся после обстрелов.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Пожар#Шебекино#Губернатор#Евгений воробьёв#Белгород
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