Начальник белгородского управления безопасности пострадал при тушении огня в Шебекино

Posted 16 сентября, 08:19
Published 16 сентября, 08:19
Modified 16 сентября, 08:21
Updated 16 сентября, 08:21
На оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о раненом при тушении пожара в Шебекинском городском округе. Пострадавший — начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.
Сейчас его госпитализировали. Подробностей о его состоянии нет.
Отметим, что сейчас в Белгородской области с возгораниями напряжённая ситуация. В Белгородском районе 14 сентября загорелось строение на одной улице, потом пожар перекинулся дальше. Тушить помогали и жители ближайших сёл Ясные Зори и Бочковка. На месте был и глава Яснозоренского поселения Дмитрий Панков.
В Шебекино больше суток тушат полигон ТБО, который загорелся после обстрелов.