«Еле паспорт успел взять»: белгородцы — о том, как несколько часов сами тушили пожар

Ей вновь ответила Куташова, которая сообщила, что на место, по информации ЕДДС, выезжала бригада пожарного расчёта. Однако Анна сообщала редакции, что второе возгорание жители потушили уже полностью своими силами. Вполне возможно, что тогда на территории случился ещё один, третий, пожар, поскольку Анна говорила о повторном возникновении пожара в три ночи, а девушка Валя написала около часа ночи.