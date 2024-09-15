«Еле паспорт успел взять»: белгородцы — о том, как несколько часов сами тушили пожар

Posted 15 сентября, 11:31
Published 15 сентября, 11:31
Modified 15 сентября, 12:32
Updated 15 сентября, 12:32
Жительница села Ровенёк Белгородского района рассказала о случившемся 14 сентября пожаре. Возгорание около трёх часов дня началось на одной улице, а затем перекинулось дальше. На некоторых участках сгорели надворные постройки и гаражи.
«В конце улицы живут пенсионеры, поэтому у них сразу паника. Они хватали сумки, документы и выбегали из домов. Тушить возгорание начали всем селом — нас тут около 30-40 человек», — объяснила жительница Анна.
Тушить помогали и жители ближайших сёл: приехали из Ясных Зорей и из Бочковки. На месте был и глава Яснозоренского поселения Дмитрий Панков.
«Он настоящий герой. С самого начала пожара он был с жителями. Сам нашёл машину с водой. Он рискует своей жизнью, сбивает дроны, тушит пожары, идёт всегда туда, где есть опасность», — подчеркнула белгородка Елена.
Возникали новые очаги, дальше огонь распространился на лес и поля.
К тому времени вода у жителей уже везде закончилась, а шланги перегорели из-за высокой температуры.
«Когда мы уже потеряли надежду, что кто-то к нам ещё приедет, приехала пожарная машина, администрация с города. Спасибо ребятам из теробороны, которые были всё это время с нами, охраняли нас от дронов, поскольку в одном месте было большое скопление людей», — добавила жительница села.
Чуть ранее Анна позвонила в ГУ МЧС Москвы и сообщила о случившемся: для этого пришлось воспользоваться домашним телефоном, поскольку мобильной связи в селе нет. Расчётные бригады из Дубового и Октябрьского прибыли на место происшествия около шести часов вечера.
С помощью пожарных ликвидировать очаги удалось, однако уже ночью, около трёх часов, появилось новое возгорание, но его уже удалось погасить своими силами. Утром жители созвонились с главой Белгородского района Анной Куташовой, которая направила в поселение огнетушители и питьевую воду.
Из-за чего произошёл такой серьёзный пожар, никто сказать не может: у жителей есть несколько версий, но ни одна пока не была подтверждена сотрудниками МЧС.
В то же время полностью без пострадавших не обошлось: кто-то подвернул ногу, пока выбегал из своего жилья, кто-то получил небольшие ожоги, пытаясь потушить огонь. Без серьёзных травм, к счастью, обошлось.
Как только село Ровенёк охватил огонь, местные жители начали писать об этом и в социальных сетях. Одну из жалоб оставила девушка Ксения в 17:45.
«Скажите, пожалуйста, почему в Белгородский район не приезжают пожарные? Недавно был пожар в Ясных Зорях, местные бегали с лопатами и тушили траву, чтобы не перекинулся пожар на дома. Звонила и я, и родители, оператор говорила, что машина выехала. Никто не приехал. Сегодня, говорит, Ровенёк», — написала в Сети белгородка.
На её обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что на месте происшествия находится глава поселения, который держит ситуацию на контроле.
«Созданы добровольные пожарные дружины, которые помогают тушить пожары в приграничье. Также работают две машины, два комплекса с кубовыми ёмкостями», — добавила чиновница.
Как Бел.Ру рассказала белгородка Анна, пожарные расчёты действительно помогли ликвидировать очаг. Однако ночью случилось новое возгорание, про которое уже другая жительница написала в социальных сетях.
Ей вновь ответила Куташова, которая сообщила, что на место, по информации ЕДДС, выезжала бригада пожарного расчёта. Однако Анна сообщала редакции, что второе возгорание жители потушили уже полностью своими силами. Вполне возможно, что тогда на территории случился ещё один, третий, пожар, поскольку Анна говорила о повторном возникновении пожара в три ночи, а девушка Валя написала около часа ночи.
Отметим, что пожар был не только в Белгородском районе: со вчерашнего вечера возгорание не могут поотушить в Шебекинском округе. На месте продолжают работать пожарные, члены территориальной самообороны, лесники и неравнодушные жители. Дома и предприятия в муниципалитете вне угрозы, сообщил губернатор.