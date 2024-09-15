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Posted 15 сентября, 15:30

Published 15 сентября, 15:30

Modified 15 сентября, 15:30

Updated 15 сентября, 15:30

Последствия пожара в белгородском селе

Белгородскую область охватили неутихающие пожары? Что случилось 15 сентября

15 сентября 2024, 15:30
Фото: bel.ru
Последствия пожара в белгородском селе
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Сегодня, 15 сентября, белгородцы обсуждали неутихающий огонь в Шебекинском округе, сгорающие вчера улицы в селе Ровенёк, а также решение суда по делу туроператора Халаимова, который обманул 73 клиентов. Подробности — в материале Бел.Ру.

Пожарные сутки борются с огнём в Шебекино

Вчера, 14 сентября, Шебекинский округ неоднократно попадал под обстрел ВСУ, из-за чего во многих местах образовались пожары. Сотрудники МЧС приступили к тушению ещё вчерашним вечером, однако сегодня, 15 сентября, работу пришлось продолжить.

Позже Шебекинский округ посетил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что огонь тушат спасатели, лесники, неравнодушные местные жители и члены территориальной самообороны. Пожар стал меньше, однако работы предстоит ещё много.

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С другим пожаром белгородцы начинали бороться сами

В селе Ровенёк местные жители боролись с огнём несколько часов своими силами, рассказали очевидцы изданию Бел.Ру. Случился пожар вчера, 14 сентября, днём на окраине села, а затем охватил близлежащие лес и поля.

На помощь жителям пришли люди из соседних сёл, а также глава администрации Яснозоренского поселения Дмитрий Панков. Он с самого начала помогал белгородцам и сумел вовремя организовать подвоз воды, отметила журналисту Бел.Ру Елена.

Огонь уничтожил хозяйственные постройки и гаражи, несколько человек получили лёгкие травмы и ожоги, но обошлось без серьёзных последствий для здоровья. Прибывшие на место пожарные помогли ликвидировать очаг возгорания.

Ночью у частных домов случился новый пожар, однако его жители сумели быстро потушить своими силами.

Утром в село доставили огнетушители и питьевую воду, поскольку жители истратили всю, пытаясь потушить распространяющийся огонь. Чуть позже Панков привёз дополнительную партию огнетушителей.

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Халаимова обязали выплатить деньги обманутым клиентам

Свердловский районный суд Белгорода принял решение в пользу Роспотребнадзора, обязав владельца туристической компании «Инста Тур» Александра Халаимова выплатить 6,8 миллиона рублей.

Это произошло после того, как ведомство подало три иска на 4,62 миллиона рублей в качестве возмещения убытков и 3,2 миллиона в качестве компенсации морального вреда. Эти средства должны были получить 73 клиента компании, чьи туры оказались аннулированы.

Напомним, что в прошлом году многие клиенты, воспользовавшиеся услугами Халаимова, не смогли отправиться в запланированные поездки. Владелец турфирмы обещал вернуть им деньги, однако впоследствии офис компании опечатали, а самого Халаимова объявили в федеральный розыск. Тем не менее он продолжает публиковать обещания о возвращении долгов в своих социальных сетях.

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