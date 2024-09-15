Белгородскую область охватили неутихающие пожары? Что случилось 15 сентября

Posted 15 сентября, 15:30
Published 15 сентября, 15:30
Modified 15 сентября, 15:30
Updated 15 сентября, 15:30
Вчера, 14 сентября, Шебекинский округ неоднократно попадал под обстрел ВСУ, из-за чего во многих местах образовались пожары. Сотрудники МЧС приступили к тушению ещё вчерашним вечером, однако сегодня, 15 сентября, работу пришлось продолжить.
Позже Шебекинский округ посетил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что огонь тушат спасатели, лесники, неравнодушные местные жители и члены территориальной самообороны. Пожар стал меньше, однако работы предстоит ещё много.
В селе Ровенёк местные жители боролись с огнём несколько часов своими силами, рассказали очевидцы изданию Бел.Ру. Случился пожар вчера, 14 сентября, днём на окраине села, а затем охватил близлежащие лес и поля.
На помощь жителям пришли люди из соседних сёл, а также глава администрации Яснозоренского поселения Дмитрий Панков. Он с самого начала помогал белгородцам и сумел вовремя организовать подвоз воды, отметила журналисту Бел.Ру Елена.
Огонь уничтожил хозяйственные постройки и гаражи, несколько человек получили лёгкие травмы и ожоги, но обошлось без серьёзных последствий для здоровья. Прибывшие на место пожарные помогли ликвидировать очаг возгорания.
Ночью у частных домов случился новый пожар, однако его жители сумели быстро потушить своими силами.
Утром в село доставили огнетушители и питьевую воду, поскольку жители истратили всю, пытаясь потушить распространяющийся огонь. Чуть позже Панков привёз дополнительную партию огнетушителей.
Свердловский районный суд Белгорода принял решение в пользу Роспотребнадзора, обязав владельца туристической компании «Инста Тур» Александра Халаимова выплатить 6,8 миллиона рублей.
Это произошло после того, как ведомство подало три иска на 4,62 миллиона рублей в качестве возмещения убытков и 3,2 миллиона в качестве компенсации морального вреда. Эти средства должны были получить 73 клиента компании, чьи туры оказались аннулированы.
Напомним, что в прошлом году многие клиенты, воспользовавшиеся услугами Халаимова, не смогли отправиться в запланированные поездки. Владелец турфирмы обещал вернуть им деньги, однако впоследствии офис компании опечатали, а самого Халаимова объявили в федеральный розыск. Тем не менее он продолжает публиковать обещания о возвращении долгов в своих социальных сетях.