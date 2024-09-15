Белгородскую область охватили неутихающие пожары? Что случилось 15 сентября

Напомним, что в прошлом году многие клиенты, воспользовавшиеся услугами Халаимова, не смогли отправиться в запланированные поездки. Владелец турфирмы обещал вернуть им деньги, однако впоследствии офис компании опечатали, а самого Халаимова объявили в федеральный розыск. Тем не менее он продолжает публиковать обещания о возвращении долгов в своих социальных сетях.