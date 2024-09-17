Крупный пожар в Белгородской области тушили всю ночь

В Белгородской области вспыхнули трава и камыш

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На месте крупного возгорания в селе Вышние Пены работали восемь пожарно-спасательных частей. Пламя удалось ликвидировать к утру, но спасатели продолжают проливку территории во избежание повторного возгорания, сообщили в МЧС России по Белгородской области.