Крупный пожар в Белгородской области тушили всю ночь

Posted 17 сентября, 11:29
Published 17 сентября, 11:29
Modified 17 сентября, 11:29
Updated 17 сентября, 11:29
Вечером в понедельник, 16 сентября, помимо обстрелов, произошло ещё одно происшествие. В селе Вышние Пены Ракитянского района начался крупный пожар: горели сухая трава и камыш. Ранее сообщалось, что горит лес.
Местные жители сняли на видео, как за лесом поднимается огромный столб дыма. Деревья, кстати, находится совсем рядом с поселением, огонь распространялся стремительно, что могло обернуться худшими последствиями.
Для тушения пожара привлекли восемь пожарно-спасательных частей. Тушить пламя было сложно из-за сильного ветра и труднодоступной болотистой местности. Но к 06:00 удалось ликвидировать открытое пламя.
Сейчас огнеборцы МЧС России продолжают поливать территорию, чтобы полностью ликвидировать возгорание.