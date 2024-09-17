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Posted 17 сентября, 11:29

Published 17 сентября, 11:29

Modified 17 сентября, 11:29

Updated 17 сентября, 11:29

Пожар в селе Вышние Пены Ракитянского района

Крупный пожар в Белгородской области тушили всю ночь

17 сентября 2024, 11:29
Фото: Telegram-канал «Красная Яруга»
Пожар в селе Вышние Пены Ракитянского района

В Белгородской области вспыхнули трава и камыш

Сюжет
Пожар
На месте крупного возгорания в селе Вышние Пены работали восемь пожарно-спасательных частей. Пламя удалось ликвидировать к утру, но спасатели продолжают проливку территории во избежание повторного возгорания, сообщили в МЧС России по Белгородской области.

Вечером в понедельник, 16 сентября, помимо обстрелов, произошло ещё одно происшествие. В селе Вышние Пены Ракитянского района начался крупный пожар: горели сухая трава и камыш. Ранее сообщалось, что горит лес.

Местные жители сняли на видео, как за лесом поднимается огромный столб дыма. Деревья, кстати, находится совсем рядом с поселением, огонь распространялся стремительно, что могло обернуться худшими последствиями.

Для тушения пожара привлекли восемь пожарно-спасательных частей. Тушить пламя было сложно из-за сильного ветра и труднодоступной болотистой местности. Но к 06:00 удалось ликвидировать открытое пламя.

Сейчас огнеборцы МЧС России продолжают поливать территорию, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород». Кадры, которые сняли очевидцы
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