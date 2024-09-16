Лес бы сгорел: от МЧС не поступило задачи по тушению пожара в Шебекино

Posted 16 сентября, 11:01
Published 16 сентября, 11:01
Modified 16 сентября, 11:03
Updated 16 сентября, 11:03
Пожары в Шебекинском городском округе могли и не тушить, если бы не губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков? На оперативном совещании регионального правительства губернатор высказался о тушении лесных пожаров в Шебекино. По его словам, МЧС не начинало тушить лес до вмешательства Гладкова.
«Если бы я не поднял этот вопрос, у нас лес бы сгорел. Задачи такой по тушению леса от МЧС не поступило. Согласны? И меня это напрягает. Его не поступило. Муниципалитет не сработал, не среагировал. Лесохраны не хватило», — заявил глава правительства.