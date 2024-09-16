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Posted 16 сентября, 11:01

Published 16 сентября, 11:01

Modified 16 сентября, 11:03

Updated 16 сентября, 11:03

Гладков рассказал о проблемах тушения лесного пожара в Шебекино

Лес бы сгорел: от МЧС не поступило задачи по тушению пожара в Шебекино

16 сентября 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney

Гладков рассказал о проблемах тушения лесного пожара в Шебекино

Сюжет
Пожар
Вячеслав Гладков заявил, что МЧС не начинало тушить пожар в Шебекинском городском округе, который со временем перекинулся на свалку ТБО. Огонь ликвидировали местные жители.

Пожары в Шебекинском городском округе могли и не тушить, если бы не губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков? На оперативном совещании регионального правительства губернатор высказался о тушении лесных пожаров в Шебекино. По его словам, МЧС не начинало тушить лес до вмешательства Гладкова.

«Если бы я не поднял этот вопрос, у нас лес бы сгорел. Задачи такой по тушению леса от МЧС не поступило. Согласны? И меня это напрягает. Его не поступило. Муниципалитет не сработал, не среагировал. Лесохраны не хватило», — заявил глава правительства.

Из-за этого возгорание тушили сами жители и «бабушки в тапочках». Отметим, что при ликвидации этого пожара пострадал начальник белгородского управления безопасности.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Пожар#Шебекино#Лесной пожар#Белгород
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