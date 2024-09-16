Лес бы сгорел: от МЧС не поступило задачи по тушению пожара в Шебекино

Пожары в Шебекинском городском округе могли и не тушить, если бы не губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков? На оперативном совещании регионального правительства губернатор высказался о тушении лесных пожаров в Шебекино. По его словам, МЧС не начинало тушить лес до вмешательства Гладкова.