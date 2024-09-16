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Posted 16 сентября, 11:51

Published 16 сентября, 11:51

Modified 16 сентября, 11:53

Updated 16 сентября, 11:53

Гладков раскритиковал работу лесоохраны при тушении пожаров в Белгородской области

Гладков раскритиковал работу лесоохраны при тушении пожаров в Белгородской области

16 сентября 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожары
14 сентября Шебекинский округ неоднократно попадал под обстрел ВСУ, из-за чего во многих местах начались пожары. Об итогах работы по тушению рассказал в ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков.

Огонь в муниципалитете тушили спасатели, лесники, неравнодушные местные жители и члены территориальной самообороны. 16 сентября во время оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков раскритиковал работу лесоохраны.

Я понимаю, что в Белгородской области никто не видел, что такое верховой пожар. Сгорел бы весь район, если бы ветер был посильнее. Способность лесоохраны — никакая. Максимум — сделать минерализованные полосы. В течение двух суток ездил, весь лес горит на глазах у людей.
Вячеслав Гладков

Напомним, во время ликвидации пожара в Шебекинском округе пострадал начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв. Сейчас он находится в больнице.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пожары#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Оперсовещание#Территориальная самооборона#Шебекинский округ#Региональная безопасность
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