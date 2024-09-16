Гладков раскритиковал работу лесоохраны при тушении пожаров в Белгородской области

Posted 16 сентября, 11:51
Published 16 сентября, 11:51
Modified 16 сентября, 11:53
Updated 16 сентября, 11:53
Огонь в муниципалитете тушили спасатели, лесники, неравнодушные местные жители и члены территориальной самообороны. 16 сентября во время оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков раскритиковал работу лесоохраны.
Я понимаю, что в Белгородской области никто не видел, что такое верховой пожар. Сгорел бы весь район, если бы ветер был посильнее. Способность лесоохраны — никакая. Максимум — сделать минерализованные полосы. В течение двух суток ездил, весь лес горит на глазах у людей.
Вячеслав Гладков
Напомним, во время ликвидации пожара в Шебекинском округе пострадал начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв. Сейчас он находится в больнице.