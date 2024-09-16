«Тушили пенсионеры в тапочках»: Гладков недоволен работой при тушении пожаров

Posted 16 сентября, 09:45
Published 16 сентября, 09:45
Modified 16 сентября, 09:47
Updated 16 сентября, 09:47
По словам губернатора, ему не понравился порядок ликвидации пожаров в Шебекинском округе.
Есть разрывы в порядке анализа оценки ситуации как на уровне области, так и на уровне муниципалитета. Взаимодействия в этой части нет. Я не увидел качественную работу добровольных пожарных дружин, оценки угрозы со стороны лесоохраны и курирующего министерства, не увидел консолидации.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что есть муниципальные учреждения гражданской обороны. Но в Шебекино такой организации нет.
Я увидел на свалке переданный брошенный автомобиль. Сутки искали бульдозер в Белгородской области. Рядом на свалке, которая горела в прошлом году, стоит неотремонтированный бульдозер.
Вячеслав Гладков
Гладков рассказал, что главы при всём героизме привезли ночью на тушение 65-летних женщин, которые ходили по лесу с «хлопушками».
Территория леса обстреливается. Бронежилетов нет. Приехали на личных автомобилях. Мы в одно место стащили 50-60 единиц личного транспорта. Это скопление и возможность нанесения удара. Не понимаете. Контроля со стороны замов и управления общественной безопасности нет.
Вячеслав Гладков
Также, по словам губернатора, люди пришли тушить пожар в кроссовках.
Героическое поведение есть, но качественной работы нет. Есть муниципальные учреждения гражданской обороны, лесоохрана. Те, кто получает за это деньги. Надежда на «авось». МЧС приедут, потушат. Не приедут, люди сами выйдут. Бабушки, дедушки выходят и сами начинают тушить в сланцах.
Вячеслав Гладков
По итогам губернатор дал поручения главам приграничья прибрести по 500 огнетушителей и по 50 мобильных установок для тушения пожаров.
Мы отдаём огнетушители главам, а они отдают коммерсантам. Бабушки выходят с «хлопушками» в тапочках, а всё, что мы отдали, — непонятно где.
Вячеслав Гладков