Награды и премии получат отличившиеся при тушении пожаров под Шебекино

14 сентября после очередного обстрела со стороны ВСУ в разных районах Шебекинского городского округа заметили столбы дыма. Из-за возникших пожаров вынужденно перекрыли движение по трассе в Шебекино в районе поворота на Крутой Лог и у храма по улице Белгородская. Огонь продолжили тушить и 15 сентября. Горели не только лес и его подстилка, но и полигон ТБО. Также во время тушения пострадал начальник белгородского управления безопасности.