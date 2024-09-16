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Posted 16 сентября, 11:49

Published 16 сентября, 11:49

Modified 16 сентября, 11:51

Updated 16 сентября, 11:51

Тушение пожара

Награды и премии получат отличившиеся при тушении пожаров под Шебекино

16 сентября 2024, 11:49
Фото: 1MI
Тушение пожара
Сюжет
Пожар
Ранее Вячеслав Гладков распорядился наградить белгородцев, вынесших мужчину и его мать-инвалида из огня при обстреле Белгорода. Также губернатор распорядился наградить и премировать членов ДПД, тушивших пожары в Шебекинском горокруге на этих выходных, с которыми не могли справиться несколько дней.

На оперсовещании правительства Белгородской области Вячеслав Гладков поручил наградить за героизм и мужество белгородцев, которые спасли мужчину и его пожилую неходячую мать, которых забаррикадировало в горящем после прилёта доме.

Также к награде представят тех, кто 14–15 сентября особенно отличился при тушении пожаров в Шебекинском округе. Кроме того, как добавил глава региона, если среди них есть муниципальные работники, то им необходимо выделить премию:

«Не нужно жалеть денег — выдайте премию. Нужно сказать тем, кто проявил максимальное усердие и помощь соседям, спасибо».

В эфире упомянули и отметили самую высокую организацию добровольной пожарной дружины Нового Оскола, группы под руководством Николая Нестерова из Корочанского района и Сергея Канищева из Прохоровского района. Это не полный список представленных к награде.

14 сентября после очередного обстрела со стороны ВСУ в разных районах Шебекинского городского округа заметили столбы дыма. Из-за возникших пожаров вынужденно перекрыли движение по трассе в Шебекино в районе поворота на Крутой Лог и у храма по улице Белгородская. Огонь продолжили тушить и 15 сентября. Горели не только лес и его подстилка, но и полигон ТБО. Также во время тушения пострадал начальник белгородского управления безопасности.

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