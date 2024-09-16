Награды и премии получат отличившиеся при тушении пожаров под Шебекино

Posted 16 сентября, 11:49
Published 16 сентября, 11:49
Modified 16 сентября, 11:51
Updated 16 сентября, 11:51
На оперсовещании правительства Белгородской области Вячеслав Гладков поручил наградить за героизм и мужество белгородцев, которые спасли мужчину и его пожилую неходячую мать, которых забаррикадировало в горящем после прилёта доме.
Также к награде представят тех, кто 14–15 сентября особенно отличился при тушении пожаров в Шебекинском округе. Кроме того, как добавил глава региона, если среди них есть муниципальные работники, то им необходимо выделить премию:
«Не нужно жалеть денег — выдайте премию. Нужно сказать тем, кто проявил максимальное усердие и помощь соседям, спасибо».
В эфире упомянули и отметили самую высокую организацию добровольной пожарной дружины Нового Оскола, группы под руководством Николая Нестерова из Корочанского района и Сергея Канищева из Прохоровского района. Это не полный список представленных к награде.
14 сентября после очередного обстрела со стороны ВСУ в разных районах Шебекинского городского округа заметили столбы дыма. Из-за возникших пожаров вынужденно перекрыли движение по трассе в Шебекино в районе поворота на Крутой Лог и у храма по улице Белгородская. Огонь продолжили тушить и 15 сентября. Горели не только лес и его подстилка, но и полигон ТБО. Также во время тушения пострадал начальник белгородского управления безопасности.