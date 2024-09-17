В Белгородской области произошёл ещё один крупный пожар

Posted 17 сентября, 17:26
Published 17 сентября, 17:26
Modified 17 сентября, 17:28
Updated 17 сентября, 17:28
По словам чиновника, возгорание сухой травы произошло в микрорайоне Рождественском. Огонь распространялся в сторону общежития. Площадь возгорания составила полтора гектара. На место выехали шесть подразделений пожарно-спасательных частей.
Благодаря слаженной работе пожарных расчётов, спасателей оперативно удалось ликвидировать очаги возгорания. Огонь отбили. Хорошо, что летом предприняли необходимые противопожарные меры в этой части города. Сейчас идёт проливка и опахивание земли. Опасности дальнейшего распространения огня на данный момент уже нет. Эвакуация жителей не потребовалась.
Андрей Чесноков
Глава округа напомнил, что в муниципалитете установился максимальный класс пожарной опасности.
16 сентября в селе Вышние Пены Ракитянского района начался крупный пожар: горели сухая трава и камыш. Ранее сообщалось, что горит лес.