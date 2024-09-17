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Posted 17 сентября, 17:26

Published 17 сентября, 17:26

Modified 17 сентября, 17:28

Updated 17 сентября, 17:28

В Белгородской области произошёл ещё один крупный пожар

В Белгородской области произошёл ещё один крупный пожар

17 сентября 2024, 17:26
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
На этот раз ЧП случилось в Старооскольском округе. Загорелась сухая трава. Подробности сообщил руководитель муниципалитета Андрей Чесноков.

По словам чиновника, возгорание сухой травы произошло в микрорайоне Рождественском. Огонь распространялся в сторону общежития. Площадь возгорания составила полтора гектара. На место выехали шесть подразделений пожарно-спасательных частей.

Благодаря слаженной работе пожарных расчётов, спасателей оперативно удалось ликвидировать очаги возгорания. Огонь отбили. Хорошо, что летом предприняли необходимые противопожарные меры в этой части города. Сейчас идёт проливка и опахивание земли. Опасности дальнейшего распространения огня на данный момент уже нет. Эвакуация жителей не потребовалась.
Андрей Чесноков

Глава округа напомнил, что в муниципалитете установился максимальный класс пожарной опасности.

16 сентября в селе Вышние Пены Ракитянского района начался крупный пожар: горели сухая трава и камыш. Ранее сообщалось, что горит лес.

Крупный пожар в Белгородской области тушили всю ночь
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пожар#Возгорание#Спасатели#Общежитие#Чп#Белгород
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