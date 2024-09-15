Шебекино до сих пор горит: что известно о возгораниях и есть ли угроза для жителей?

Posted 15 сентября, 06:24
Published 15 сентября, 06:24
Modified 15 сентября, 06:26
Updated 15 сентября, 06:26
Вчера, 14 сентября, после обстрелов ВСУ жители Шебекинского округа заметили в небе несколько крупных столбов дыма. Позже появилась информация, что сильно загорелась подстилка и валежник, возгорания наблюдались и в других районах округа. Из-за случившегося пришлось перекрыть дорожное движение на трассе в Шебекино в районе поворота на Крутой Лог и у храма по улице Белгородская. Однако вскоре движение возобновили.
На утро 15 сентября ликвидировать все возгорания так и не удалось. Горели не только леса, но и полигон твёрдых бытовых отходов. Всю ночь начальник МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Сергей Дядькин и глава муниципалитета Владимир Жданов следили за работой пожарных, которые всё время боролись с огнём. Но ситуация всё ещё непростая, отметил Вячеслав Гладков.
«Эта работа продолжается. И сегодня, к сожалению, ситуация непростая. Домам, предприятиям ничего не угрожает — ситуация находится под контролем Министерства по чрезвычайным ситуациям. Но, повторюсь, что работы предстоит ещё много — она возобновилась с утра и будет продолжаться в течение всего дня», — сообщил последние новости губернатор.
Напомним, что возгорания случились после вечерних обстрелов Шебекинского округа. К месту происшествия организовали подвоз воды и земли для засыпки, а также комплексы спасательного снаряжения. Вчера тушением всех возгораний занимались пять пожарных расчётов и шесть единиц техники.
В то же время в селе Безлюдовка Шебекинского округа погибла мирная жительница, которая в этот момент работала в палисаднике возле дома. Она скончалась от прямого попадания в домовладение.