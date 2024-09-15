Шебекино до сих пор горит: что известно о возгораниях и есть ли угроза для жителей?

На утро 15 сентября ликвидировать все возгорания так и не удалось. Горели не только леса, но и полигон твёрдых бытовых отходов. Всю ночь начальник МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Сергей Дядькин и глава муниципалитета Владимир Жданов следили за работой пожарных, которые всё время боролись с огнём. Но ситуация всё ещё непростая, отметил Вячеслав Гладков.