Гладков сообщил, когда Шебекино перестанут делить на безопасные и опасные районы

Posted 19 сентября, 16:52
Published 19 сентября, 16:52
Modified 19 сентября, 16:54
Updated 19 сентября, 16:54
Жители Шебекинского городского округа задали в ходе большого вечернего прямого эфира вопрос касательно деления города на безопасные и небезопасные зоны.
«Когда перестанут делить Шебекино на безопасные и опасные районы? Мой дом не вошёл в список, жить я там не могу, как вообще можно жить в городе, в который просто заехать — угроза для жизни?» — спросила жительница.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил коротко — город перестанут делить на зоны, когда ВСУ прекратят обстрелы. Если небольшие сёла можно закрыть, то с большими городами — Белгородом или Шебекино — так сделать уже не получится.
«Город большой и очень сильно отличается — жители, не обижайтесь — от Дроновки: где начинают стрелять и нам приходится закрывать всё село. Встречаюсь с жителями Шебекино — многие не хотят уезжать. <…> Становится хуже — решение принимаем, становится лучше — принимаем обратное решение. Это работа ведётся постоянно, список улиц всегда обновляется», — отметил глава региона.