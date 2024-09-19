Гладков сообщил, когда Шебекино перестанут делить на безопасные и опасные районы

Белгородцы, проживающие в приграничье, переживают из-за того, что их дома попали в опасные районы. Из-за такого роазделения они не могут вернуться в своё жильё из-за опасности. Поэтому у них возник резонный вопрос: когда такое деление города прекратится? Ответил Гладков.