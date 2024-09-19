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Posted 19 сентября, 16:52

Published 19 сентября, 16:52

Modified 19 сентября, 16:54

Updated 19 сентября, 16:54

Гладков сообщил, когда Шебекино перестанут делить на безопасные и опасные районы

Гладков сообщил, когда Шебекино перестанут делить на безопасные и опасные районы

19 сентября 2024, 16:52
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы, проживающие в приграничье, переживают из-за того, что их дома попали в опасные районы. Из-за такого роазделения они не могут вернуться в своё жильё из-за опасности. Поэтому у них возник резонный вопрос: когда такое деление города прекратится? Ответил Гладков.

Жители Шебекинского городского округа задали в ходе большого вечернего прямого эфира вопрос касательно деления города на безопасные и небезопасные зоны.

«Когда перестанут делить Шебекино на безопасные и опасные районы? Мой дом не вошёл в список, жить я там не могу, как вообще можно жить в городе, в который просто заехать — угроза для жизни?» — спросила жительница.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил коротко — город перестанут делить на зоны, когда ВСУ прекратят обстрелы. Если небольшие сёла можно закрыть, то с большими городами — Белгородом или Шебекино — так сделать уже не получится.

«Город большой и очень сильно отличается — жители, не обижайтесь — от Дроновки: где начинают стрелять и нам приходится закрывать всё село. Встречаюсь с жителями Шебекино — многие не хотят уезжать. <…> Становится хуже — решение принимаем, становится лучше — принимаем обратное решение. Это работа ведётся постоянно, список улиц всегда обновляется», — отметил глава региона.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Обстрелы#Безопасные районы
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