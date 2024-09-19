Когда ожидать в Белгородской области свободную экономическую зону?

Posted 19 сентября, 17:08
Published 19 сентября, 17:08
Modified 19 сентября, 17:10
Updated 19 сентября, 17:10
Во время прямого эфира 19 сентября прозвучал вопрос о том, когда в Белгородской области появится свободная экономическая зона (СЭЗ). Говорят о ней давно, однако пока продвижения белгородцы не видят.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что работа продолжается.
Надеемся, что в конце сентября — в начале октября будет принято постановление Правительства РФ о создании свободной экономической зоны в нашем регионе.
Вячеслав Гладков
Напомним, что закон о создании СЭЗ в Белгородской области президент Владимир Путин подписал в июне 2024 года. О том, что это даст бизнесу, Бел.Ру сообщало ранее.