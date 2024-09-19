bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 17:08

Published 19 сентября, 17:08

Modified 19 сентября, 17:10

Updated 19 сентября, 17:10

Белгородцы ждут создания свободной экономической зоны

Когда ожидать в Белгородской области свободную экономическую зону?

19 сентября 2024, 17:08
Фото: 1MI
Белгородцы ждут создания свободной экономической зоны

Гладков обозначил сроки по СЭЗ в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
О создании СЭЗ говорят давно, но продвижения люди не видят. Так когда же ждать появления СЭЗ?

Во время прямого эфира 19 сентября прозвучал вопрос о том, когда в Белгородской области появится свободная экономическая зона (СЭЗ). Говорят о ней давно, однако пока продвижения белгородцы не видят.

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что работа продолжается.

Надеемся, что в конце сентября — в начале октября будет принято постановление Правительства РФ о создании свободной экономической зоны в нашем регионе.
Вячеслав Гладков

Напомним, что закон о создании СЭЗ в Белгородской области президент Владимир Путин подписал в июне 2024 года. О том, что это даст бизнесу, Бел.Ру сообщало ранее.

Кто получит налоговые преференции после создания СЭЗ в Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин подписал закон о создании СЭЗ в Белгородской и других приграничных областяхЗаконопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля
#Инна Рогова#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Свободная экономическая зона#СЭЗ
Подпишитесь
Популярное