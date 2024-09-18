Белгородский СК не расследует дело, связанное с военкором ГТРК Коробовым

Posted 18 сентября, 09:11
Published 18 сентября, 09:11
Modified 18 сентября, 09:13
Updated 18 сентября, 09:13
Следственный комитет по Белгородской области не расследует уголовных дел, связанных с журналистом ГТРК «Белгород» Александром Коробовым. Об этом сообщила старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Мария Максимова.
Она уточнила, что делом могут заниматься не только следователи СК России.
«В производстве регионального управления уголовного дела нет. В соответствии с действующим законодательством расследованием уголовных дел в РФ занимаются следователи не только органов СК России», — ответила Максимова на вопросы белгородцев.
Вечером понедельника, 16 сентября, в Сети распространилась информация о том, что специального корреспондента ГТРК «Белгород» Александра Коробова якобы «ликвидировали». В ГУР заявили, что на журналиста было совершено покушение: журналисту якобы проломили череп.
Белгородское издание «Фонарь» опровергло эту информацию со ссылкой на свои источники. Сообщалось, что Александр жив, но находится в больнице.
Чуть позже директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова рассказала, что Коробов госпитализирован в московское медучреждение, но при каких обстоятельствах и какое ранение он получил — не уточнила.