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Posted 18 сентября, 09:11

Published 18 сентября, 09:11

Modified 18 сентября, 09:13

Updated 18 сентября, 09:13

Александр Коробов

Белгородский СК не расследует дело, связанное с военкором ГТРК Коробовым

18 сентября 2024, 09:11
Фото: gordost31.com
Александр Коробов
Сюжет
Уголовное дело
В региональном Следственном комитете заявили, что никаких уголовных дел, связанных с журналистом Александром Коробовым, на данный момент в их производстве не находится. Ранее в ГУР сообщили, что на военкора якобы организовали покушение. Сейчас журналист проходит лечение в московской больнице.

Следственный комитет по Белгородской области не расследует уголовных дел, связанных с журналистом ГТРК «Белгород» Александром Коробовым. Об этом сообщила старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Мария Максимова.

Она уточнила, что делом могут заниматься не только следователи СК России.

«В производстве регионального управления уголовного дела нет. В соответствии с действующим законодательством расследованием уголовных дел в РФ занимаются следователи не только органов СК России», — ответила Максимова на вопросы белгородцев.

Вечером понедельника, 16 сентября, в Сети распространилась информация о том, что специального корреспондента ГТРК «Белгород» Александра Коробова якобы «ликвидировали». В ГУР заявили, что на журналиста было совершено покушение: журналисту якобы проломили череп.

Белгородское издание «Фонарь» опровергло эту информацию со ссылкой на свои источники. Сообщалось, что Александр жив, но находится в больнице.

Чуть позже директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова рассказала, что Коробов госпитализирован в московское медучреждение, но при каких обстоятельствах и какое ранение он получил — не уточнила.

Что произошло с корреспондентом ГТРК «Белгород» Александром Коробовым?
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