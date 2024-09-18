Белгородский СК не расследует дело, связанное с военкором ГТРК Коробовым

Сюжет Уголовное дело

В региональном Следственном комитете заявили, что никаких уголовных дел, связанных с журналистом Александром Коробовым, на данный момент в их производстве не находится. Ранее в ГУР сообщили, что на военкора якобы организовали покушение. Сейчас журналист проходит лечение в московской больнице.