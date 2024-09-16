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Posted 16 сентября, 15:02

Published 16 сентября, 15:02

Modified 16 сентября, 15:42

Updated 16 сентября, 15:42

Александр Коробов

Что произошло с корреспондентом ГТРК «Белгород» Александром Коробовым?

16 сентября 2024, 15:02
Фото: gordost31.com
Александр Коробов

«Фонарь»: корреспондент ГТРК «Белгород» Александр Коробов попал в больницу

Сюжет
Происшествие
Издание «Фонарь» сообщило, что военный корреспондент ГТРК «Белгород» Александр Коробов сейчас находится в больнице. Никаких подробностей о его состоянии на данный момент нет, обстоятельства происшествия неизвестны.

Специальный корреспондент ГТРК «Белгород» Александр Коробов попал в больницу, пишет издание «Фонарь» со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что журналист получил травмы «при неустановленных обстоятельствах». Какие именно травмы и в каком состоянии сейчас находится Александр — также не уточняется.

На момент написания текста в ГТРК «Белгород» официально ситуацию не комментировали.

Александр Коробов регулярно делал репортажи с мест обстрелов и рассказывал об оперативной обстановке в Белгородской области. Он также выезжал в опасные зоны. Готовил материалы не только для «России 1», но и для телеканала «Звезда».

Ранее несколько украинских СМИ со ссылкой на ГУР сообщали, что журналиста якобы «ликвидировали».

СМИ: ГУР Украины сообщило о «ликвидации» военкора ГТРК «Белгород» Александра Коробова
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