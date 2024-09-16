Что произошло с корреспондентом ГТРК «Белгород» Александром Коробовым?

Posted 16 сентября, 15:02
Published 16 сентября, 15:02
Modified 16 сентября, 15:42
Updated 16 сентября, 15:42
Специальный корреспондент ГТРК «Белгород» Александр Коробов попал в больницу, пишет издание «Фонарь» со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что журналист получил травмы «при неустановленных обстоятельствах». Какие именно травмы и в каком состоянии сейчас находится Александр — также не уточняется.
На момент написания текста в ГТРК «Белгород» официально ситуацию не комментировали.
Александр Коробов регулярно делал репортажи с мест обстрелов и рассказывал об оперативной обстановке в Белгородской области. Он также выезжал в опасные зоны. Готовил материалы не только для «России 1», но и для телеканала «Звезда».
Ранее несколько украинских СМИ со ссылкой на ГУР сообщали, что журналиста якобы «ликвидировали».