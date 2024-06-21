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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Белгород на Евро, ураган, обстрелы и стоимость проезда: как прошла неделя

Белгород на Евро, ураган, обстрелы и стоимость проезда: как прошла неделя

21 июня 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney
На этой неделе белгородцы обсуждали новые обстрелы, суд над бизнесменом Геннадием Бобрицким, повышение стоимости проезда, ураган и жителя Белгорода, что принёс на Евро-2024 флаг России. Подробнее — в итогах недели Бел.Ру.
Сюжет
Суд

Девять ракетных опасностей и пять пострадавших: тяжёлое 19 июня в Белгородской области

После затишья в областной столице вновь неспокойный день. За 19 июня в Белгороде объявляли ракетную опасность восемь раз, один раз ракетная опасность запускалась на территории всей области.

В Белгороде и Белгородском районе серьёзных разрушений нет. После первой атаки Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке Майский повредило остекление веранды в частном доме, а в другом доме выбило окна.

После уже пятого сигнала о ракетной опасности Вячеслав Гладков рассказал о ещё одном «прилёте» в агломерации. В Белгороде посекло крышу гаража, в ещё одном частном доме тоже повреждена крыша. В Белрайоне в селе Новая Нелидовка обломок пробил кровлю дома.

В течение дня под обстрел попадали Грайворонский городской округ, Краснояружский район и Шебекинский горокруг. За день пострадало пять человек.

Двое в Шебекино. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения спины, у женщины осколочные ранения ноги.

Ещё двое пострадавших в Грайвороне. У одного мужчины осколочные ранения ног, спины и груди. У второго — осколочные ранения рук и спины.

В конце дня ВСУ обстреляли Берёзовку Борисовского района. Из-за прямого «прилёта» в дом пострадала женщина. У неё закрытая черепно-мозговая травма.

От атак ВСУ на Белгородскую область за день пострадали пятеро мирных жителей
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Суд над Геннадием Бобрицким почти начался

Над бизнесменом Геннадием Бобрицким должны были начать суд, но что-то пошло не так. В Свердловском районном суде появилось дело предпринимателя, но первое назначенное заседание не прошло.

Бобрицкого судят по статьям УК РФ 174.1 «Легализация денежных средств в группе в особо крупном размере» и 160 «Присвоение и растрата группой в особо крупном размере».

Назначенное заседание отложили, подробностей не рассказали. По имеющимся у Бел.Ру данным, рассматривать дело будут в особом режиме.

Начали, но не начали: Геннадия Бобрицкого так и не встретили в Свердловском суде
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Пассажиров мало, цена низкая: стоимость проезда в Белгороде снова предложили поднять

Чиновники предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте в Белгороде. Жители города не очень хорошо восприняли эту новость.

Заговорил о повышении стоимости проезда замгубернатора Владимир Базаров. В Белгородской агломерации не поднимались цены на проезд пять лет, хотя за это время и качество обслуживания улучшилось, и стоимость топлива и запчастей увеличилась.

Белгородцы недоумевают, почему город не может рассчитывать на федеральную поддержку, ведь основная причина уменьшения пассажиропотока — это обстрелы.

«Разве федеральной поддержки Белгороду в этом вопросе не положено оказывать? Мы же не виноваты, что из-за обстрелов в целях безопасности меньше ходим по улицам, меньше ездим, транспорт-то поэтому меньше загружен (сократился поток пассажиров). Получается, из-за того, что город обстреливается, мы ещё и платить больше должны?» — возмущается женщина в комментариях губернатора.

Её поддержали и другие белгородцы. «И так рейсы сократили, по часу приходится ждать автобус. Нашли, на ком нажиться. Оплата за проезд была, пожалуй, единственной преференцией белгородцев по сравнению с другими регионами, и ту отнять хотите», — пишет ещё один житель приграничного города.

«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда
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Ураган испортил белгородцам четверг

В конце недели на Белгородскую область обрушилась стихия: 100 домов пострадало из-за урагана. Подробнее о последствиях непогоды рассказал губернатор.

В регионе из-за стихии повреждено 100 жилых домов, повалило 300 деревьев, пострадало 18 автомобилей, 11 тысяч человек остались без электроэнергии в Грайворонском городском округе.

В Строителе у одного дома даже снесло крышу, а в Шебекино ветер снёс столб.

Стихия обрушилась на Белгородскую область: что известно о последствиях
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Флаг России с надписью «Белгород» заметили на Евро-2024

Белгородец принёс на футбольный матч Евро-2024 флаг России с надписью «Белгород». Флаг появился на матче Германии и Шотландии. Мужчина рассказал изданию Sports 24, что готов продолжить свою акцию.

Белгородец Василий поделился, что в Европе к флагу России отнеслись нормально. Косых взглядов не было, а местные даже фотографировались с мужчиной.

«Поддерживать на Евро буду сербов — наших родственных товарищей. В воскресенье идём на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там ещё в ушанке буду!» — поделился с изданием мужчина.

Журналист спортивного журнала подметил, что на матче запрещена символика команд, которые в турнире не участвуют. Корреспондент спросил, что будет делать Василий, если с флагом не пустят.

«Поживем — увидим. Свяжитесь со мной после матча сербов и спросите, как всё прошло. Да, на матче будет работать много полиции — ну и пускай. Я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться», — рассказал белгородец Василий.
«Я там ещё в ушанке буду»: белгородец рассказал, как на Евро отнеслись к флагу России
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