Белгород на Евро, ураган, обстрелы и стоимость проезда: как прошла неделя

Её поддержали и другие белгородцы. «И так рейсы сократили, по часу приходится ждать автобус. Нашли, на ком нажиться. Оплата за проезд была, пожалуй, единственной преференцией белгородцев по сравнению с другими регионами, и ту отнять хотите», — пишет ещё один житель приграничного города.