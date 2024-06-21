Чиновники попросили белгородку приехать из Коми и починить сорванную ветром крышу

«Я в данный момент живу и работаю, чтобы достроить этот дом, в другом регионе — Республика Коми. Мне сообщили в поселковой администрации о том, что дом пострадал, и сказали, что ремонт крыши мы должны делать самостоятельно. Мне приходится брать кредит на восстановительные работы», — пишет белгородка.