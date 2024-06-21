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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Пострадавший от урагана дом в Белгородском районе

Чиновники попросили белгородку приехать из Коми и починить сорванную ветром крышу

21 июня 2024, 13:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Пострадавший от урагана дом в Белгородском районе

Белгородку попросили саму отремонтировать пострадавший от урагана дом

После вчерашней непогоды в Новосадовом пострадала крыша дома. Белгородка обратилась за помощью в местную администрацию, но там ей ответили, что ремонт она должна сделать самостоятельно. В ситуации пообещала разобраться глава Белгородского района.

Дом жительницы Новосадового в Белгородском районе пострадал от непогоды, которая обрушилась на регион 20 июня. Ветер сильно повредил крышу.

Женщина обратилась за помощью в местную администрацию, но там её обнадёжить не смогли.

«Я в данный момент живу и работаю, чтобы достроить этот дом, в другом регионе — Республика Коми. Мне сообщили в поселковой администрации о том, что дом пострадал, и сказали, что ремонт крыши мы должны делать самостоятельно. Мне приходится брать кредит на восстановительные работы», — пишет белгородка.

На просьбу откликнулась глава администрации Белгородского района Анна Куташова. По её словам, информацию передадут специалистам.

Ранее мы уже писали о последствиях сильного ливня и дождя. Ознакомиться можно здесь и здесь.

Пострадавший от урагана дом в Белгородском районеПострадавший от урагана дом в Белгородском районе
Пострадавший от урагана дом в Белгородском районеПострадавший от урагана дом в Белгородском районе
Пострадавший от урагана дом в Белгородском районе
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Ураган пронёсся по Белгородской области — повреждено 100 домов
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