Чиновники попросили белгородку приехать из Коми и починить сорванную ветром крышу

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Дом жительницы Новосадового в Белгородском районе пострадал от непогоды, которая обрушилась на регион 20 июня. Ветер сильно повредил крышу.
Женщина обратилась за помощью в местную администрацию, но там её обнадёжить не смогли.
«Я в данный момент живу и работаю, чтобы достроить этот дом, в другом регионе — Республика Коми. Мне сообщили в поселковой администрации о том, что дом пострадал, и сказали, что ремонт крыши мы должны делать самостоятельно. Мне приходится брать кредит на восстановительные работы», — пишет белгородка.
На просьбу откликнулась глава администрации Белгородского района Анна Куташова. По её словам, информацию передадут специалистам.