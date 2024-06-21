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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 08:02

В селе Дмитриевка Яковлевского округа снесло крышу общежития местного колледжа

Ураган пронёсся по Белгородской области — повреждено 100 домов

21 июня 2024, 06:41
Фото: Telegram-канал «Строитель Онлайн»
В селе Дмитриевка Яковлевского округа снесло крышу общежития местного колледжа

Гладков рассказал о последствиях непогоды в Белгородской области

Губернатор рассказал о последствиях урагана, который обрушился на регион в четверг, 20 июня. Разрушения зафиксированы в Шебекинском, Грайворонском, Яковлевском городских округах, Белгородском районе.
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Погода

В своём утреннем обращении к жителям губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях урагана, который обрушился на регион в четверг, 20 июня.

Разрушения зафиксированы в Шебекинском, Грайворонском, Яковлевском городском округе, Белгородском районе. В результате непогоды:

  • повреждено 100 жилых домов;
  • повалено 300 деревьев;
  • пострадало 18 автомобилей;
  • 11 тысяч человек временно остались без электричества в Грайворонском округе.

Восстановительные работы начались ещё вчера вечером и продолжаются в 12 сёлах. В некоторых местах напряжение в электросети восстановлено, но без электричества по-прежнему остаются 4 тысячи человек.

Напомним, что вчера на Белгородскую область обрушилась стихия. В Белгороде, Шебекино и Старом Осколе шквалистый ветер повалил деревья, а в Строителе сорвал крышу с частного дома.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Ураган#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения
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