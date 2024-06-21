Ураган пронёсся по Белгородской области — повреждено 100 домов

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В своём утреннем обращении к жителям губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях урагана, который обрушился на регион в четверг, 20 июня.
Разрушения зафиксированы в Шебекинском, Грайворонском, Яковлевском городском округе, Белгородском районе. В результате непогоды:
Восстановительные работы начались ещё вчера вечером и продолжаются в 12 сёлах. В некоторых местах напряжение в электросети восстановлено, но без электричества по-прежнему остаются 4 тысячи человек.
Напомним, что вчера на Белгородскую область обрушилась стихия. В Белгороде, Шебекино и Старом Осколе шквалистый ветер повалил деревья, а в Строителе сорвал крышу с частного дома.