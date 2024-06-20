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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Пострадавший от непогоды дом в Строителе

Стихия обрушилась на Белгородскую область: что известно о последствиях

20 июня 2024, 13:47
Фото: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»
Пострадавший от непогоды дом в Строителе

В Белгороде начали устранять последствия непогоды

Ливень и сильный ветер испортили день жителям региона. Последствия зафиксировали в Белгороде, Белгородском районе, Строителе, Шебекино и Старом Осколе.

В Белгороде прошёл сильный ливень, порывы ветра достигали 24 м/с. Из-за непогоды упало несколько деревьев. Повреждены два автомобиля. На улицах Апанасенко, 51/2, Индустриальная, 5 и Зелёная Поляна оборвало провода уличного освещения.

В столице региона сильный ветер повалил деревья на улицах Костюкова, Королёва, Некрасова, Магистральной, Губкина, 5 Августа, Горького, Есенина, 60 лет Октября, Щорса. Также на новой набережной в районе «Берегов» упали металлические конструкции.

Последствия непогоды зафиксировали и в Белгородском районе — Разумном и Майском, сообщают очевидцы в Сети.

Упавшее дерево на улице Костюкова
Видео: Telegram-канал «Блэтгород»
Упавшее дерево на НекрасоваУпавшее дерево на Некрасова
Упавшее дерево на КоролёваУпавшее дерево на Королёва
Последствия непогоды на улице ЩорсаПоследствия непогоды на улице Щорса
Свалившееся дерево на МагистральнойСвалившееся дерево на Магистральной
Упавшая металлическая конструкция на новой набережнойУпавшая металлическая конструкция на новой набережной
Упавшее дерево на Некрасова
Фото: Telegram-канал «31 онлайн»

В Старом Осколе тоже не обошлось без разрушений. Деревья свалило в микрорайонах Интернациональный и Олимпийский.

Упавшее дерево в микрорайоне ИнтернациональныйУпавшее дерево в микрорайоне Интернациональный
Упавшее дерево в микрорайоне ОлимпийскийУпавшее дерево в микрорайоне Олимпийский
Упавшее дерево в микрорайоне Интернациональный
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»

В Строителе стихия снесла крышу частного дома. Немало деревьев упало на дорогу от Яковлево до Строителя, одно из них перекрыло движение. На улице Конева в припаркованную легковушку прилетел кусок доски.

В селе Дмитриевка Яковлевского округа тоже снесло крышу, только у общежития местного колледжа. А в хуторе Жданов на АЗС «Лукойл» ветер сорвал крышу и фасад.

У дома снесло крышу в СтроителеУ дома снесло крышу в Строителе
В селе Дмитриевка Яковлевского округа снесло крышу общежития местного колледжа В селе Дмитриевка Яковлевского округа снесло крышу общежития местного колледжа
Дерево перекрыло дорогу в Яковлевском округеДерево перекрыло дорогу в Яковлевском округе
Разрушения в СтроителеРазрушения в Строителе
Доска пробила стекло автоДоска пробила стекло авто
Пострадавшая от непогоды АЗС в Яковлевском горокругеПострадавшая от непогоды АЗС в Яковлевском горокруге
У дома снесло крышу в Строителе
Фото: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»

В Шебекино повалило столб и деревья. Как сообщил глава горокруга Владимир Жданов, из-за непогоды фиксируется частичное отключение электроэнергии в нескольких населённых пунктах. Энергетики уже решают проблему.

Поваленное дерево в ШебекиноПоваленное дерево в Шебекино
Упавший столб в ШебекиноУпавший столб в Шебекино
Поваленное дерево в Шебекино
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил»

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что коммунальные службы уже начали устранять последствия непогоды в столице региона. Задействовано три бригады Белгорблагоустройства, первоочерёдно они очистят проезжую часть от поваленных деревьев.

Обо всех последствиях непогоды можно сообщить в ЕДДС по номеру телефона 112.

Устранение последствий непогоды в Белгороде
Видео: Telegram-канал «Демидов»

Ранее МЧС по Белгородской области предупреждало белгородцев о надвигающейся непогоде.

Ливни, град и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область
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