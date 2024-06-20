Стихия обрушилась на Белгородскую область: что известно о последствиях

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Белгороде прошёл сильный ливень, порывы ветра достигали 24 м/с. Из-за непогоды упало несколько деревьев. Повреждены два автомобиля. На улицах Апанасенко, 51/2, Индустриальная, 5 и Зелёная Поляна оборвало провода уличного освещения.
В столице региона сильный ветер повалил деревья на улицах Костюкова, Королёва, Некрасова, Магистральной, Губкина, 5 Августа, Горького, Есенина, 60 лет Октября, Щорса. Также на новой набережной в районе «Берегов» упали металлические конструкции.
Последствия непогоды зафиксировали и в Белгородском районе — Разумном и Майском, сообщают очевидцы в Сети.
В Старом Осколе тоже не обошлось без разрушений. Деревья свалило в микрорайонах Интернациональный и Олимпийский.
В Строителе стихия снесла крышу частного дома. Немало деревьев упало на дорогу от Яковлево до Строителя, одно из них перекрыло движение. На улице Конева в припаркованную легковушку прилетел кусок доски.
В селе Дмитриевка Яковлевского округа тоже снесло крышу, только у общежития местного колледжа. А в хуторе Жданов на АЗС «Лукойл» ветер сорвал крышу и фасад.
В Шебекино повалило столб и деревья. Как сообщил глава горокруга Владимир Жданов, из-за непогоды фиксируется частичное отключение электроэнергии в нескольких населённых пунктах. Энергетики уже решают проблему.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что коммунальные службы уже начали устранять последствия непогоды в столице региона. Задействовано три бригады Белгорблагоустройства, первоочерёдно они очистят проезжую часть от поваленных деревьев.
Обо всех последствиях непогоды можно сообщить в ЕДДС по номеру телефона 112.