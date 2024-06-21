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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Жара

Какой погоды ожидать белгородцам в выходные после шторма и похолодания?

21 июня 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
Жара

В Белгородской области вновь потеплеет

Столбик термометра днём в субботу, 22 июня, поднимется до +28 °С. Сильного ветра не ожидается, осадков тоже не предвидится. О погоде на ближайшие выходные рассказали в МЧС и Гидрометцентре.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области в субботу, 22 июня, установится переменная облачность. Дождей и сильного ветра не ожидается.

Ночью температура составит +11…+16 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Днём потеплеет до +23…+28 °С. Ветер усилится до 8-13 м/с.

В ночь на субботу в Белгороде ожидается +14 °С, без осадков. День будет солнечный, температура поднимется до +27 °С.

В ночь на воскресенье, 23 июня, столбик термометра опустится до +15 °С. Днём будет жарко — до +29 °С. Временами будет идти небольшой дождь.

Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе температура в Белгороде не поднимется выше +25 °С, возможны осадки.

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