Какой погоды ожидать белгородцам в выходные после шторма и похолодания?

В Белгородской области вновь потеплеет

Столбик термометра днём в субботу, 22 июня, поднимется до +28 °С. Сильного ветра не ожидается, осадков тоже не предвидится. О погоде на ближайшие выходные рассказали в МЧС и Гидрометцентре.

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