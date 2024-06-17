Белгородский замгубернатора предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда

В целом на сегодняшний день сеть состоит из 134 маршрутов (46 городских и 88 пригородных). На маршруты ежедневно выходят 514 автобусов. При этом фактическая численность перевезённых пассажиров составила 19 млн, что на 24% ниже того же периода прошлого года. Кроме этого, за пять месяцев уволились 136 водителей автобусов.