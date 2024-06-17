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Published Сегодня, 07:58

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Updated Сегодня, 08:21

Белгородский замгубернатора предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда

Белгородский замгубернатора предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда

17 июня 2024, 07:58
Фото: 1MI
Об этом заявил заместитель губернатора Владимир Базаров. Он также отметил, что в Белгородской агломерации фактическая численность перевезённых пассажиров снизилась.

По данным чиновника, в Белгородской агломерации пять лет не повышались тарифы на перевозку пассажиров в автобусах. При этом доходы перевозчиков значительно упали из-за снижения пассажиропотока. Одновременно увеличилась стоимость запасных и горюче-смазочных материалов.

Поэтому, как отметил Базаров, сейчас стоит вопрос о поднятии стоимости проезда на городском и пригородном транспорте в Белгородской агломерации.

В целом на сегодняшний день сеть состоит из 134 маршрутов (46 городских и 88 пригородных). На маршруты ежедневно выходят 514 автобусов. При этом фактическая численность перевезённых пассажиров составила 19 млн, что на 24% ниже того же периода прошлого года. Кроме этого, за пять месяцев уволились 136 водителей автобусов.

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