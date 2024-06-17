Белгородский замгубернатора предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По данным чиновника, в Белгородской агломерации пять лет не повышались тарифы на перевозку пассажиров в автобусах. При этом доходы перевозчиков значительно упали из-за снижения пассажиропотока. Одновременно увеличилась стоимость запасных и горюче-смазочных материалов.
Поэтому, как отметил Базаров, сейчас стоит вопрос о поднятии стоимости проезда на городском и пригородном транспорте в Белгородской агломерации.
В целом на сегодняшний день сеть состоит из 134 маршрутов (46 городских и 88 пригородных). На маршруты ежедневно выходят 514 автобусов. При этом фактическая численность перевезённых пассажиров составила 19 млн, что на 24% ниже того же периода прошлого года. Кроме этого, за пять месяцев уволились 136 водителей автобусов.