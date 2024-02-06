Машины отправить под землю: в Белом квартале Белгорода расширят пешеходную зону

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Как объяснил Дмитрий Разумов, тоннель планируют проложить для «максимального соединения со Свято-Троицким бульваром». При этом сам Белый квартал целиком должен стать пешеходной зоной.
Для чего мы хотим сделать тоннель? Для того, чтобы был въезд в паркинг. Паркинг будет находиться под зданием концертного зала. Мы понимаем, что перед мероприятием обычно собирается огромное количество машин, как это случается у филармонии.
Дмитрий Разумов
Концепция тоннеля находится на ранней стадии проработки. Строители и проектировщики рассматривают как вариант с двумя въездами, так и с тремя полосами. Отдельный вопрос — необходимость шлагбаумов, которые в теории будут притормаживать движение.
Но от тоннеля мы отказываться не хотим. Нам нужно, чтобы пешеходная зона Белого квартала и Свято-Троицкого бульвара была единой, чтобы не было угрозы ДТП.
Дмитрий Разумов
Таким образом, по задумке Разумова будут заезжать в тоннель примерно в начале улицы 50-летия Белгородской области, «не доезжая до неё 15 метров», а выезжать — возле здания митрополии с поворотом на проспект Богдана-Хмельницкого.
Парковка при этом будет платной.
На данный момент на территории квартала уже проведено расселение аварийных объектов, ведётся работа над сетями снабжения. Ранее называлась сумма, которую направят на развитие будущего Белого квартала — 10 млрд рублей. Стало известно, кто будет инвестором проекта.