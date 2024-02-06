Машины отправить под землю: в Белом квартале Белгорода расширят пешеходную зону

В Белом квартале Белгорода хотят сделать тоннель для проезда машин

Во время встречи с журналистами руководитель проекта Дмитрий Разумов рассказал о планах оборудовать на территории Белого квартала подземный тоннель для транспорта. Нужно это для того, чтобы превратить новый район в сплошную пешеходную зону.

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