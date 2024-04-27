«В такси дешевле»: будут ли повышать стоимость проезда в автобусах до 42 рублей?

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Вчера, 26 апреля, старооскольский перевозчик «ТрансАльянс» сообщил жителям о возможном повышении стоимости проезда на городских и пригородных маршрутах до 42 рублей. Однако уже вечером пост с объяснениями компания удалила.
Тем не менее старооскольцы успели оставить скриншоты поста. Обеспокоенные данной ситуацией горожане стали писать в социальных сетях.
Так, по словам одного мужчины, повышение стоимости произойдёт практически на 80%: «Почему нельзя сделать транспорт, как в Белгороде — независящий от недобросовестных предпринимателей?» — задаёт вопрос местный житель. Другие старооскольцы предлагали повысить цену с 25 рублей хотя бы до 30, чтобы разница не была настолько существенной.
«Скоро на такси ездить по городу станет дешевле!» — возмущаются жители.
Ответила на претензии старооскольцев местная администрация. Её представители сообщили, что уведомлений о повышении стоимости проезда им не поступало.
Стоимость проезда по маршрутам с регулируемым тарифом на сегодняшний день составляет 25 рублей в городском сообщении, внесение изменений не планируется.
Стоимость проезда по маршрутам с нерегулируемым тарифом перевозчики вправе изменять самостоятельно, при условии своевременного уведомления органов местного самоуправления. На сегодняшний день вышеуказанное уведомление не поступало.
администрация Старооскольского горокруга