«В такси дешевле»: будут ли повышать стоимость проезда в автобусах до 42 рублей?

Так, по словам одного мужчины, повышение стоимости произойдёт практически на 80%: «Почему нельзя сделать транспорт, как в Белгороде — независящий от недобросовестных предпринимателей?» — задаёт вопрос местный житель. Другие старооскольцы предлагали повысить цену с 25 рублей хотя бы до 30, чтобы разница не была настолько существенной.