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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Оплата проезда

«В такси дешевле»: будут ли повышать стоимость проезда в автобусах до 42 рублей?

27 апреля 2024, 10:19
Фото: 1MI
Оплата проезда

Перевозчик удалил пост о возможном повышении цен на проезд в Старом Осколе

Вчера, 26 апреля, стало известно о возможном повышении стоимости проезда на маршрутах перевозчика «ТрансАльянс». Многих жителей возмутил такой сильный рост цен, поэтому свои жалобы они стали оставлять в соцсетях. На обращения отреагировала старооскольская администрация.
Сюжет
Автобус

Вчера, 26 апреля, старооскольский перевозчик «ТрансАльянс» сообщил жителям о возможном повышении стоимости проезда на городских и пригородных маршрутах до 42 рублей. Однако уже вечером пост с объяснениями компания удалила.

Тем не менее старооскольцы успели оставить скриншоты поста. Обеспокоенные данной ситуацией горожане стали писать в социальных сетях.

Так, по словам одного мужчины, повышение стоимости произойдёт практически на 80%: «Почему нельзя сделать транспорт, как в Белгороде — независящий от недобросовестных предпринимателей?» — задаёт вопрос местный житель. Другие старооскольцы предлагали повысить цену с 25 рублей хотя бы до 30, чтобы разница не была настолько существенной.

«Скоро на такси ездить по городу станет дешевле!» — возмущаются жители.

Ответила на претензии старооскольцев местная администрация. Её представители сообщили, что уведомлений о повышении стоимости проезда им не поступало.

Стоимость проезда по маршрутам с регулируемым тарифом на сегодняшний день составляет 25 рублей в городском сообщении, внесение изменений не планируется.
Стоимость проезда по маршрутам с нерегулируемым тарифом перевозчики вправе изменять самостоятельно, при условии своевременного уведомления органов местного самоуправления. На сегодняшний день вышеуказанное уведомление не поступало.
администрация Старооскольского горокруга
Ответ администрации Старооскольского округаОтвет администрации Старооскольского округа
Ответ администрации Старооскольского округа
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Не менее 42 рублей: белгородцам нужно подготовиться к повышению стоимости проезда?
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