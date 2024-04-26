Не менее 42 рублей: белгородцам нужно подготовиться к повышению стоимости проезда?

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Пассажиров в Старооскольском горокруге предупредили о возможном повышении стоимости проезда. Соответствующее обращение опубликовал перевозчик ООО «ТрансАльянс».
«Согласно всем методикам расчёта Министерства транспорта РФ, для рентабельной деятельности тариф на городские перевозки на территории Старооскольского городского округа должен быть не менее 42 рублей», — говорится в обращении перевозчика.
Причину изменения постарались объяснить в самой компании. В последнее время повысилась стоимость топлива и запасных частей, из-за чего многие автобусы долгое время стоят на ремонте, а водители приняли решение перейти на другое место работы.
Как следствие, это привело к снижению количества рейсов: в 2021 году регулярных рейсов осуществлялось 2650 в день, а в 2024 году осталось всего 1637. В результате этой ситуации пассажиры остаются недовольны качеством обслуживания маршрутов. Существовать в экономической ситуации, которая сейчас складывается в нашей отрасли, не представляется возможным.
ООО «ТрансАльянс»
Вопрос о поднятии тарифа «ТрансАльянс» пообещал рассмотреть в ближайшее время. В случае принятия положительного решения стоимость повысится на городские и пригородные регулярные маршруты.
Напомним, что в 2021 году подорожал проезд на автобусах, принадлежащих ООО «СоюзАвто»: тогда стоимость в Старооскольском округе составила 25 рублей. В тот же год до 25 рублей цену повысил и ООО «ТрансАльянс». Ещё чуть ранее проезд до 24 рублей повысили в Губкине.
В Белгороде стоимость проезда на общественном транспорте не менялась с 2020 года.