Не менее 42 рублей: белгородцам нужно подготовиться к повышению стоимости проезда?

Напомним, что в 2021 году подорожал проезд на автобусах, принадлежащих ООО «СоюзАвто»: тогда стоимость в Старооскольском округе составила 25 рублей. В тот же год до 25 рублей цену повысил и ООО «ТрансАльянс». Ещё чуть ранее проезд до 24 рублей повысили в Губкине.