Начали, но не начали: Геннадия Бобрицкого так и не встретили в Свердловском суде

Первое заседание было назначено сегодня на 10:30. Присутствующих в зале ожидания на слушание не вызывали, сам обвиняемый в суде замечен не был. В 11 часов находящийся в Свердловском райсуде журналист Бел.Ру связался с помощником председателя суда: по телефону сообщили, что заседание «отложили». Какие-либо иные сведения в приёмной получить не удалось — «комментарии давать не можем, следите за сайтом суда».