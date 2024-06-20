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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Первое заседание суда в Белгороде по делу Бобрицкого не состоялось

Начали, но не начали: Геннадия Бобрицкого так и не встретили в Свердловском суде

20 июня 2024, 10:04
Фото: кадр из видео «Мир Белогорья»

Первое заседание суда в Белгороде по делу Бобрицкого не состоялось

Уголовное дело по статьям о легализации денег и растраты средств в отношении известного белгородского бизнесмена Геннадия Бобрицкого появилось в картотеке Свердловского районного суда. Как сообщили журналисту Бел.Ру, первое заседание «отложили», но не всё так прозрачно.

Согласно данным картотеки, судят Геннадия Бобрицкого по статьям 174.1, часть 4, подпункты а, б (легализация денежных средств в группе в особо крупном размере) и 160, часть 4 (присвоение и растрата группой в особо крупном размере) УК РФ. Напомним, что задержали Бобрицкого в 2023 году с другим известным бизнесменом — Владимиром Тебекиным.

Рассматривает дело председатель суда Александр Сапронов, защитник Бобрицкого — Алексей Николаевич Корябин. В Сети на странице адвоката с таким именем указано, что стаж работы юриста — 11 лет, а в его карьере есть три оправдательных приговора.

Представитель потерпевшей стороны — Светлана Викторовна Литвишко. Женщина с таким именем числится на сайте мэрии Белгорода как руководитель комитета правового обеспечения деятельности администрации города.

Первое заседание было назначено сегодня на 10:30. Присутствующих в зале ожидания на слушание не вызывали, сам обвиняемый в суде замечен не был. В 11 часов находящийся в Свердловском райсуде журналист Бел.Ру связался с помощником председателя суда: по телефону сообщили, что заседание «отложили». Какие-либо иные сведения в приёмной получить не удалось — «комментарии давать не можем, следите за сайтом суда».

По имеющимся у Бел.Ру данным, рассматривать дело будут в особом режиме. Ранее журналисты «Коммерсанта» сообщали, что Бобрицкий признал вину — на этот шаг его «вынудило» здоровье.

Следствие считает, что Бобрицкий и Тебекин были замешанф в серии экономических преступлений. 4 июня подозреваемых заключили под стражу, а в конце июля им продлили заключение в СИЗО. 20 февраля Бобрицкого перевели под домашний арест. Гендиректор «Приосколья» традиционно считается одной из сильнейших фигур региона, но по итогам голосования экспертов в рейтинг влиятельных Бел.Ру за 2023 год бизнесмен не попал.

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