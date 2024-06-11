МЧС предупреждает белгородцев о резкой смене погоды: надвигаются дожди с грозами

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Синоптики изменили прогноз для Белгородской области на вторник, 11 июня. Если во вчерашней сводке осадков не было, то на сегодня уже обещают дожди с грозами.
Ветер южной четверти 9-14 м/с. При грозах его порывы усилятся до 15-18 м/с.
При этом жара в регионе сохранится — ожидается до +34 °С.
Небольшой кратковременный дождь пройдёт сегодня и в Белгороде. Днём воздух прогреется до +31 °С.
Дожди в Белгороде, судя по прогнозу Гидрометцентра, будут идти вплоть до пятницы, 14 июня. При этом жара спадёт до +26…+27 °С.