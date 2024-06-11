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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Гроза

МЧС предупреждает белгородцев о резкой смене погоды: надвигаются дожди с грозами

11 июня 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney
Гроза

МЧС предупредило белгородцев о сильном ветре

Неблагоприятный прогноз синоптики составили на 11 июня. Помимо осадков, ожидается сильный ветер. При этом жара сохранится.
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Погода

Синоптики изменили прогноз для Белгородской области на вторник, 11 июня. Если во вчерашней сводке осадков не было, то на сегодня уже обещают дожди с грозами.

Ветер южной четверти 9-14 м/с. При грозах его порывы усилятся до 15-18 м/с.

При этом жара в регионе сохранится — ожидается до +34 °С.

Небольшой кратковременный дождь пройдёт сегодня и в Белгороде. Днём воздух прогреется до +31 °С.

Дожди в Белгороде, судя по прогнозу Гидрометцентра, будут идти вплоть до пятницы, 14 июня. При этом жара спадёт до +26…+27 °С.

Пока на Белгородчину надвигается непогода, стихия уже обрушилась на ЦФО
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Погода#Непогода#Жара#Гроза#Дождь#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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