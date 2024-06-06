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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

В Брянской области фиксируют последствия после сильного града

Пока на Белгородчину надвигается непогода, стихия уже обрушилась на ЦФО

6 июня 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney

В Брянской области фиксируют последствия после сильного града

Град побил огороды в нескольких районах региона, некоторые местные жители заработали синяки, пишут «Брянские новости».

В Брянской области разбушевалась стихия — регион накрыл сильный град. В Володарском районе выпал град размером до трёх миллиметров. Пострадали сельхозкультуры, огороды и местные жители, находившиеся во время непогоды под открытым небом.

Как сообщает издание, град побил огороды в Бежицком, Володарском и частично в Фокинском районах. Пострадали деревья, кустарники и посевы. Также синяки заработали некоторые местные жители. Обошлось без серьёзных травм.

К слову, непогоду уже третий день подряд прогнозируют синоптики в Белгородской области, но пока обошлось.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Непогода#Град#Брянская область#Огороды
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