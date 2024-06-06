Пока на Белгородчину надвигается непогода, стихия уже обрушилась на ЦФО

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В Брянской области разбушевалась стихия — регион накрыл сильный град. В Володарском районе выпал град размером до трёх миллиметров. Пострадали сельхозкультуры, огороды и местные жители, находившиеся во время непогоды под открытым небом.
Как сообщает издание, град побил огороды в Бежицком, Володарском и частично в Фокинском районах. Пострадали деревья, кустарники и посевы. Также синяки заработали некоторые местные жители. Обошлось без серьёзных травм.
К слову, непогоду уже третий день подряд прогнозируют синоптики в Белгородской области, но пока обошлось.