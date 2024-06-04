Ливни, грозы, град и сильный ветер накроют Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В среду, 5 июня, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днём тоже возможны осадки, местами сильные. Прогремят грозы. В отдельных районах ожидается град.
Ветер южный ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Днём ветер усилится до 8-13 м/с, при грозах порывы ветра достигнут 17-22 м/с.
В регионе ночью ожидается до +14…+19 °C. Днём потеплеет до +24… +29 °C.
По данным Гидрометцентра, в среду в Белгороде будет облачно и пройдёт дождь. Днём воздух прогреется до +29 °C. В Старом Осколе столбики термометров поднимутся до +28 °C, ожидаются осадки.
В Валуйках временами пройдут небольшие дожди, температура воздуха поднимется до +30 °C.