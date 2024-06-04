bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Непогода

Ливни, грозы, град и сильный ветер накроют Белгородскую область

4 июня 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
Непогода

МЧС предупредило белгородцев о непогоде

Непогода ожидается в регионе завтра, 5 июня. Прогнозом поделились в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В среду, 5 июня, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днём тоже возможны осадки, местами сильные. Прогремят грозы. В отдельных районах ожидается град.

Ветер южный ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Днём ветер усилится до 8-13 м/с, при грозах порывы ветра достигнут 17-22 м/с.

В регионе ночью ожидается до +14…+19 °C. Днём потеплеет до +24… +29 °C.

По данным Гидрометцентра, в среду в Белгороде будет облачно и пройдёт дождь. Днём воздух прогреется до +29 °C. В Старом Осколе столбики термометров поднимутся до +28 °C, ожидаются осадки.

В Валуйках временами пройдут небольшие дожди, температура воздуха поднимется до +30 °C.

Дожди с грозами возвращаются в Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Дожди с грозами возвращаются в Белгородскую областьКакая погода встретит белгородцев в первый летний день?Какая погода ожидает белгородцев в последний весенний день?
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Град#Гроза#Новости Белгорода#Ветер#Белгород
Подпишитесь
ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы
Сегодня, 13:54
15 из них уже не скажут родителям «люблю». Фоторепортаж с литии по погибшим детям
Сегодня, 14:20
Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:24
Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полиция
Сегодня, 11:25
«Каждый день атаки»: «Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП с автобусом в приграничье
Сегодня, 13:34
«Белгородэнерго» обеспечило мощностью 17 агропредприятий и фермерских хозяйств
Сегодня, 11:41
"