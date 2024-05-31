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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Дожди и грозы в Белгороде пообещали синоптики в первый день лета

Какая погода встретит белгородцев в первый летний день?

31 мая 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney

Дожди и грозы в Белгороде пообещали синоптики в первый день лета

Температура днём в регионе поднимется до + 29˚С, но в некоторых местах ожидаются дожди и грозы. Прогнозом погоды на субботы делится МЧС.
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МЧС

Первого июня, в субботу, в Белгородской области ожидается переменная облачность. В некоторых местах возможны дожди, грозы, а где-то возможен град в дневное время.

Ночью ожидается слабый ветер, а днём со скоростью от 8 до 13 м/с, при грозах порывы будут до 17 м/с. Температура ночью составит 12-17 ˚С, а днём поднимется до 25-30 ˚С.

Гидрометцентр сообщает, что в Белгороде первый летний день пройдёт без осадков с температурой днём + 29˚С, а ночью — до + 16˚С. В Старом Осколе ожидаются дожди при температуре + 18˚С, ночью, как и в областном центре будет + 16˚С.

В целом, начало лета 2024 года начало лета этого года, предположительно, будет располагать к отдыху на природе и занятий спортом на открытом воздухе.

Какая погода ожидает белгородцев в последний весенний день?
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Старый Оскол#МЧС#Белгородский район#Погода#Лето#Новости Белгорода#Прогноз#Белгород
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