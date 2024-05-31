Какая погода встретит белгородцев в первый летний день?

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Первого июня, в субботу, в Белгородской области ожидается переменная облачность. В некоторых местах возможны дожди, грозы, а где-то возможен град в дневное время.
Ночью ожидается слабый ветер, а днём со скоростью от 8 до 13 м/с, при грозах порывы будут до 17 м/с. Температура ночью составит 12-17 ˚С, а днём поднимется до 25-30 ˚С.
Гидрометцентр сообщает, что в Белгороде первый летний день пройдёт без осадков с температурой днём + 29˚С, а ночью — до + 16˚С. В Старом Осколе ожидаются дожди при температуре + 18˚С, ночью, как и в областном центре будет + 16˚С.
В целом, начало лета 2024 года начало лета этого года, предположительно, будет располагать к отдыху на природе и занятий спортом на открытом воздухе.