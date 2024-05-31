Какая погода встретит белгородцев в первый летний день?

Гидрометцентр сообщает, что в Белгороде первый летний день пройдёт без осадков с температурой днём + 29˚С, а ночью — до + 16˚С. В Старом Осколе ожидаются дожди при температуре + 18˚С, ночью, как и в областном центре будет + 16˚С.