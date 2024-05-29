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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Температура воздуха в Белгородской области поднимется до +29 ˚С

Похолодания ждать не стоит: белгородцев предупреждают об аномальной жаре

29 мая 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney

Температура воздуха в Белгородской области поднимется до +29 ˚С

30 мая в регионе сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит +29 ˚С. Прогноз погоды опубликовали в пресс-службе регионального МЧС.
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Погода

Завтра, 30 мая, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Порывы ветра восточного направления в тёмное время суток составят 3-8 м/с, днём достигнут 8-13 м/с.

Температура воздуха на территории всего региона остановится на +11 ˚С…+16 ˚С ночью и на +24 ˚С…+29 ˚С — днём. В Белгороде ожидается такая же жаркая погода.

Напомним, что сегодня, 29 мая, в Белгородской области тоже сохраняется жаркая и душная погода. О высокой температуре белгородцев предупреждали посредством смс от РСЧС и просили по возможности оставаться дома, а выходя на улицу, надевать головные уборы.

Белгородцев предупредили об опасной жаре в среду
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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Белгород#Жаркая погода
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