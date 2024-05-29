Похолодания ждать не стоит: белгородцев предупреждают об аномальной жаре

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Завтра, 30 мая, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Порывы ветра восточного направления в тёмное время суток составят 3-8 м/с, днём достигнут 8-13 м/с.
Температура воздуха на территории всего региона остановится на +11 ˚С…+16 ˚С ночью и на +24 ˚С…+29 ˚С — днём. В Белгороде ожидается такая же жаркая погода.
Напомним, что сегодня, 29 мая, в Белгородской области тоже сохраняется жаркая и душная погода. О высокой температуре белгородцев предупреждали посредством смс от РСЧС и просили по возможности оставаться дома, а выходя на улицу, надевать головные уборы.