Похолодания ждать не стоит: белгородцев предупреждают об аномальной жаре

Напомним, что сегодня, 29 мая, в Белгородской области тоже сохраняется жаркая и душная погода. О высокой температуре белгородцев предупреждали посредством смс от РСЧС и просили по возможности оставаться дома, а выходя на улицу, надевать головные уборы.