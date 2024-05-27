Ждали лета? Вы его дождались: только не пожалейте об этом

По данным Гидрометцентра, в столице региона во вторник, 28 мая, температура воздуха ночью опустится до +13 ˚С, днём ожидается до +29 ˚С. В Старом Осколе также ожидается до +28 ˚С днём. В Валуйках воздух прогреется до +29 ˚С.