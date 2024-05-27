Ждали лета? Вы его дождались: только не пожалейте об этом

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Во вторник, 28 мая, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер восточный будет дуть ночью со скоростью 4-9 м/с, днём ветер усилится до 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +10 ˚С…+15 ˚С. Днём ожидается жара — столбики термометров поднимутся до +25 ˚С…+30 ˚С.
По данным Гидрометцентра, в столице региона во вторник, 28 мая, температура воздуха ночью опустится до +13 ˚С, днём ожидается до +29 ˚С. В Старом Осколе также ожидается до +28 ˚С днём. В Валуйках воздух прогреется до +29 ˚С.