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Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Белгородцам обещают жаркую погоду во вторник

Ждали лета? Вы его дождались: только не пожалейте об этом

27 мая 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам обещают жаркую погоду во вторник

28 мая температура воздуха в регионе максимально поднимется до +30 ˚С. Осадков не ожидается. Прогноз погоды публикует региональное МЧС.
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Погода

Во вторник, 28 мая, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер восточный будет дуть ночью со скоростью 4-9 м/с, днём ветер усилится до 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +10 ˚С…+15 ˚С. Днём ожидается жара — столбики термометров поднимутся до +25 ˚С…+30 ˚С.

По данным Гидрометцентра, в столице региона во вторник, 28 мая, температура воздуха ночью опустится до +13 ˚С, днём ожидается до +29 ˚С. В Старом Осколе также ожидается до +28 ˚С днём. В Валуйках воздух прогреется до +29 ˚С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Температура#Новости Белгорода#Синоптики#Белгород
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