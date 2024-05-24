Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В выходные в Белгородской области будет тепло и без осадков

Какую погоду ожидать белгородцам на выходных?

24 мая 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney

В выходные в Белгородской области будет тепло и без осадков

25 мая максимально температура воздуха поднимется до +25 ˚С. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В субботу, 25 мая, в регионе будет малооблачно. Дождей не ожидается. Ветер восточный будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +4˚С…+9˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +20 ˚С…+25 ˚С.

По данным Гидрометцентра, в областном центре завтра температура воздуха поднимется до +24 ˚С. В воскресенье в Белгороде будет облачно. Воздух прогреется также до +24 ˚С.

В Старом Осколе завтра днём температура воздуха поднимется до +24 ˚С, в воскресенье потеплеет до +26 ˚С. В Валуйках в субботу столбики термометров поднимутся до +24 ˚С, а в воскресенье до +25 ˚С.

Заморозки сменяются засухой: ждать ли белгородцам новых сюрпризов от погоды?
Узнать подробнее
Читайте также:
Заморозки сменяются засухой: ждать ли белгородцам новых сюрпризов от погоды?На смену дождям придёт летнее тепло: какая погода ждёт белгородцев в пятницу?Дожди и грозы не отступают: какая погода ожидает белгородцев в четверг?
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Синоптики#Белгород
Подпишитесь
Сегодня 500 тысяч на взятку, завтра 200 тысяч на хоккей: что нового по делу цемзавода
Сегодня, 13:26
Гигантский кит, лягушки, грустное чудище: как выглядит парк «Берега» в Белгороде?
Сегодня, 16:04
Мнение эксперта: как возможный запрет квартир-студий отразится на рынке Белгорода
Сегодня, 10:56
Почему светофор лучше, чем кольцо на северном въезде в Белгород? Ответ дал Минтранс
Сегодня, 11:50
Дело о взятках бывшего мэра Белгорода на 3,7 млн рублей передали в суд
Сегодня, 12:08
«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов
Сегодня, 04:45
"