Какую погоду ожидать белгородцам на выходных?

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В субботу, 25 мая, в регионе будет малооблачно. Дождей не ожидается. Ветер восточный будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +4˚С…+9˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +20 ˚С…+25 ˚С.
По данным Гидрометцентра, в областном центре завтра температура воздуха поднимется до +24 ˚С. В воскресенье в Белгороде будет облачно. Воздух прогреется также до +24 ˚С.
В Старом Осколе завтра днём температура воздуха поднимется до +24 ˚С, в воскресенье потеплеет до +26 ˚С. В Валуйках в субботу столбики термометров поднимутся до +24 ˚С, а в воскресенье до +25 ˚С.