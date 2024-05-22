Дожди и грозы не отступают: какая погода ожидает белгородцев в четверг?

По данным Гидрометцентра, в областном центре осадков завтра не ожидается. Температура воздуха днём поднимется до +26 ˚С. В Старом Осколе кратковременные дожди пройдут ночью. Днём в городе потеплеет до +25 ˚С. В Валуйках ночью также ожидаются дожди. Днём столбики термометров поднимутся до +28 ˚С.