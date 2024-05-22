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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Дожди

Дожди и грозы не отступают: какая погода ожидает белгородцев в четверг?

22 мая 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney
Дожди

Белгородцам обещают дожди и жару в предстоящий четверг

23 мая в регионе будет облачно. Максимально температура воздуха поднимется до +27 ˚С. Днём ожидаются кратковременные дожди.
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Погода

В Белгородской области завтра, 23 мая будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днём также ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Днём местами порывы ветра достигнут 16 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +9 ˚С…+14 ˚С. Днём воздух погреется до +22 ˚С…+27 ˚С.

По данным Гидрометцентра, в областном центре осадков завтра не ожидается. Температура воздуха днём поднимется до +26 ˚С. В Старом Осколе кратковременные дожди пройдут ночью. Днём в городе потеплеет до +25 ˚С. В Валуйках ночью также ожидаются дожди. Днём столбики термометров поднимутся до +28 ˚С.

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