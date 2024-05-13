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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Вторник в Белгороде выдастся прохладным

Как долго в Белгороде продержится прохладная погода?

13 мая 2024, 14:01
Фото: 1MI

Вторник в Белгороде выдастся прохладным

Во вторник, 14 мая, температура в регионе не поднимется выше +16 °С. При этом осадков завтра не ожидается, сообщает областное МЧС.
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Погода

В Белгородской области 14 мая установится переменная облачность. Без осадков. Ночью скорость ветра составит 2-7 метров в секунду, днём он усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет от 0 °С до +5 °С. Днём столбик термометра поднимется до +11…+16 °С.

В Белгороде во вторник 14 мая будет облачно. В ночь на вторник температура снизится до +2 °С. Днём столбик термометра поднимется до +13 °С, пройдёт небольшой дождь.

До конца недели в Белгороде не стоит ожидать температуру выше +20 °С. Максимально она поднимется в субботу, 18 мая, следует из текущего прогноза Гидрометцентра. Вместе с тем ночных заморозков уже не будет. Периодически днём возможны небольшие дожди.

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