Как долго в Белгороде продержится прохладная погода?

В Белгородской области 14 мая установится переменная облачность. Без осадков. Ночью скорость ветра составит 2-7 метров в секунду, днём он усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет от 0 °С до +5 °С. Днём столбик термометра поднимется до +11…+16 °С.