Как долго в Белгороде продержится прохладная погода?

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Updated Сегодня, 14:01
В Белгородской области 14 мая установится переменная облачность. Без осадков. Ночью скорость ветра составит 2-7 метров в секунду, днём он усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет от 0 °С до +5 °С. Днём столбик термометра поднимется до +11…+16 °С.
В Белгороде во вторник 14 мая будет облачно. В ночь на вторник температура снизится до +2 °С. Днём столбик термометра поднимется до +13 °С, пройдёт небольшой дождь.
До конца недели в Белгороде не стоит ожидать температуру выше +20 °С. Максимально она поднимется в субботу, 18 мая, следует из текущего прогноза Гидрометцентра. Вместе с тем ночных заморозков уже не будет. Периодически днём возможны небольшие дожди.