Будет тепло, но пройдут дожди и грозы: какую погоду обещают белгородцам во вторник?

В Старом Осколе будет облачно и пройдёт кратковременный дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +10 ºС, днём температура воздуха поднимется до +24 ºС. В Валуйках осадков не ожидается. Ночью похолодает до +10 ºС, днём ожидается до +27 ºС.