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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Дождь

Будет тепло, но пройдут дожди и грозы: какую погоду обещают белгородцам во вторник?

20 мая 2024, 14:54
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

Белгородцам во вторник обещают небольшой дождь с грозой и потепление до +27 ºС

21 мая в регионе температура воздуха будет варьироваться от +22 ºС до +27 ºС. Прогнозом погоды поделилось региональное МЧС.
Сюжет
Погода

Во вторник, 21 мая, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днём пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днём он усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +6 ºС…+11 ºС. Днём столбики термометров поднимутся до +22 ºС…+27 ºС.

По данным Гидрометцентра, в столице региона завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +10 ºС, днём потеплеет до +24 ºС.

В Старом Осколе будет облачно и пройдёт кратковременный дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +10 ºС, днём температура воздуха поднимется до +24 ºС. В Валуйках осадков не ожидается. Ночью похолодает до +10 ºС, днём ожидается до +27 ºС.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Грозы#Температура#Тепло#Новости Белгорода#Белгород
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