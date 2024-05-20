Будет тепло, но пройдут дожди и грозы: какую погоду обещают белгородцам во вторник?

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
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Updated Сегодня, 14:56
Во вторник, 21 мая, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днём пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днём он усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +6 ºС…+11 ºС. Днём столбики термометров поднимутся до +22 ºС…+27 ºС.
По данным Гидрометцентра, в столице региона завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +10 ºС, днём потеплеет до +24 ºС.
В Старом Осколе будет облачно и пройдёт кратковременный дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +10 ºС, днём температура воздуха поднимется до +24 ºС. В Валуйках осадков не ожидается. Ночью похолодает до +10 ºС, днём ожидается до +27 ºС.