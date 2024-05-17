Тепло, но дождливо: какая погода ожидает белгородцев в выходные?

В областном центре, по данным Гидрометцентра, в субботу ожидается переменная облачность. Ночью и днём без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +7 °C, днём поднимется до +21 °C. В воскресенье, 19 мая, в ночное время столбики термометров опустятся до +8 °C, днём потеплеет до +21 °C.