Тепло, но дождливо: какая погода ожидает белгородцев в выходные?

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В субботу, 18 мая, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не ожидается. Днём местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-восточный ночью будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4…+9 °C. Днём потеплеет до +17…+22 °C.
В областном центре, по данным Гидрометцентра, в субботу ожидается переменная облачность. Ночью и днём без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +7 °C, днём поднимется до +21 °C. В воскресенье, 19 мая, в ночное время столбики термометров опустятся до +8 °C, днём потеплеет до +21 °C.
В Старом Осколе завтра будет облачно, без дождя. Ночью похолодает до +7 °C, днём температура воздуха поднимется до +20 °C. В воскресенье ночью температура опустится до +7 °C, днём потеплеет до +21 °C.
В Валуйках в субботу будет облачно с прояснениями, обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до +6 °C, днём поднимется до +21 °C. В воскресенье ночью похолодает до +6 °C, днём столбики термометров поднимутся до +22 °C.