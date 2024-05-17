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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Белгородскую область придут дожди и грозы

Тепло, но дождливо: какая погода ожидает белгородцев в выходные?

17 мая 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородскую область придут дожди и грозы

Днём температура воздуха максимально поднимется до +22 °C. Местами ожидаются кратковременные дожди. Прогноз погоды представило региональное МЧС.
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Погода

В субботу, 18 мая, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не ожидается. Днём местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный ночью будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4…+9 °C. Днём потеплеет до +17…+22 °C.

В областном центре, по данным Гидрометцентра, в субботу ожидается переменная облачность. Ночью и днём без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +7 °C, днём поднимется до +21 °C. В воскресенье, 19 мая, в ночное время столбики термометров опустятся до +8 °C, днём потеплеет до +21 °C.

В Старом Осколе завтра будет облачно, без дождя. Ночью похолодает до +7 °C, днём температура воздуха поднимется до +20 °C. В воскресенье ночью температура опустится до +7 °C, днём потеплеет до +21 °C.

В Валуйках в субботу будет облачно с прояснениями, обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до +6 °C, днём поднимется до +21 °C. В воскресенье ночью похолодает до +6 °C, днём столбики термометров поднимутся до +22 °C.

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#Алина Харина#Общество#Погода#Дожди#Температура#Тепло#Новости Белгорода#Белгород
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