Из-за заморозков в Белгородской области ввели режим ЧС

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В агропромышленном комплексе Белгородской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков. Действовать он будет до особого распоряжения. Границы зоны ЧС в АПК определены в пределах административных границ Белгородской области.
Руководителем ликвидации ЧС назначен Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. Ему также поручили проводить каждый день мониторинг ситуации. Главам районов и горокругов рекомендовано собрать комиссии по ЧС, а также провести оценку ущерба сельхозпроизводителей.
Уточняется, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 4 мая 2024 года.
Ранее режим ЧС из-за заморозков ввели в Орловской области. Кроме того, он действовал в нескольких регионах Центрального Черноземья: Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях. Также ранее стало известно, что режим ЧС вводили в Волгоградской и Ростовской областях.