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Published Сегодня, 08:33

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Заморозки

Из-за заморозков в Белгородской области ввели режим ЧС

16 мая 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
Заморозки

Режим ЧС в агропромышленном комплексе ввели в Белгородской области

Соответствующее постановление подписал губернатор области Вячеслав Гладков.

В агропромышленном комплексе Белгородской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков. Действовать он будет до особого распоряжения. Границы зоны ЧС в АПК определены в пределах административных границ Белгородской области.

Руководителем ликвидации ЧС назначен Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. Ему также поручили проводить каждый день мониторинг ситуации. Главам районов и горокругов рекомендовано собрать комиссии по ЧС, а также провести оценку ущерба сельхозпроизводителей.

Уточняется, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 4 мая 2024 года.

Ранее режим ЧС из-за заморозков ввели в Орловской области. Кроме того, он действовал в нескольких регионах Центрального Черноземья: Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях. Также ранее стало известно, что режим ЧС вводили в Волгоградской и Ростовской областях.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Сельское хозяйство#Заморозки#Белгород#Вячеслав Гладков#Режим ЧС
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