Из-за заморозков в Белгородской области ввели режим ЧС

Руководителем ликвидации ЧС назначен Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. Ему также поручили проводить каждый день мониторинг ситуации. Главам районов и горокругов рекомендовано собрать комиссии по ЧС, а также провести оценку ущерба сельхозпроизводителей.