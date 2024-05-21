Какую погоду ожидать белгородцам в предстоящую среду?

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Завтра, 22 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Ветер ночью будет слабым, днём он усилится до 7-12 м/с. Ночь пройдёт без осадков, днём местами пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха ночью опустится до +7 ˚…+12 ˚С, днём воздух прогреется до +23 ˚С…+28 ˚С.
По данным Гидрометцентра, в Белгороде в среду будет облачно с прояснениями. Ночью похолодает до +13 ˚С, днём ожидается до +26 ˚С. Днём также пройдёт небольшой кратковременный дождь.
В Старом Осколе тоже ожидаются небольшие дожди. Ночью в городе температура опустится до +12 ˚С, днём потеплеет до +27 ˚С. В Валуйках также не обойдётся без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +12 ˚С, днём воздух прогреется до +28 ˚С.