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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Синоптики обещают белгородцам небольшие дожди в среду

Какую погоду ожидать белгородцам в предстоящую среду?

21 мая 2024, 15:26
Фото: Изображение Midjourney

Синоптики обещают белгородцам небольшие дожди в среду

Температура воздуха днём в Белгородской области будет колебаться от +23 ˚С до +28 ˚С. В областном центре пройдёт кратковременный дождь. Прогноз погоды публикует региональное МЧС.
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Погода

Завтра, 22 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Ветер ночью будет слабым, днём он усилится до 7-12 м/с. Ночь пройдёт без осадков, днём местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха ночью опустится до +7 ˚…+12 ˚С, днём воздух прогреется до +23 ˚С…+28 ˚С.

По данным Гидрометцентра, в Белгороде в среду будет облачно с прояснениями. Ночью похолодает до +13 ˚С, днём ожидается до +26 ˚С. Днём также пройдёт небольшой кратковременный дождь.

В Старом Осколе тоже ожидаются небольшие дожди. Ночью в городе температура опустится до +12 ˚С, днём потеплеет до +27 ˚С. В Валуйках также не обойдётся без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +12 ˚С, днём воздух прогреется до +28 ˚С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Прогноз#Синоптики#Белгород
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