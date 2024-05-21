Какую погоду ожидать белгородцам в предстоящую среду?

В Старом Осколе тоже ожидаются небольшие дожди. Ночью в городе температура опустится до +12 ˚С, днём потеплеет до +27 ˚С. В Валуйках также не обойдётся без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +12 ˚С, днём воздух прогреется до +28 ˚С.