На смену дождям придёт летнее тепло: какая погода ждёт белгородцев в пятницу?

Суббота и воскресенье, 25 и 26 мая, тоже будут тёплыми: столбик термометра достигнет +23 ˚С…+25 ˚С. В первый выходной день будет светить солнце, а во второй ожидается облачная погода. Выпадение осадков не планируется.