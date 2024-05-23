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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Пятница в Белгородской области будет по-летнему тёплой

На смену дождям придёт летнее тепло: какая погода ждёт белгородцев в пятницу?

23 мая 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney

Пятница в Белгородской области будет по-летнему тёплой

23 мая в регионе будет переменная облачность. Максимальная температура воздуха составит +25 ˚С. Прогноз погоды на последний рабочий день недели опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

Завтра, 24 мая, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Порывы ветра восточного направления в тёмное время суток составят 5-10 м/с, днём достигнут 8-13 м/с.

Температура воздуха на территории всего региона остановится на +7 ˚С…+12 ˚С ночью и на +20 ˚С…+25 ˚С — днём. В Белгороде среднее значение составит +23 ˚С.

Суббота и воскресенье, 25 и 26 мая, тоже будут тёплыми: столбик термометра достигнет +23 ˚С…+25 ˚С. В первый выходной день будет светить солнце, а во второй ожидается облачная погода. Выпадение осадков не планируется.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Тепло#Белгород
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