Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Эксперты рассказали, ждать ли южным регионам России засухи

Заморозки сменяются засухой: ждать ли белгородцам новых сюрпризов от погоды?

24 мая 2024, 10:15
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, ждать ли южным регионам России засухи

По данным синоптиков, весна в этому году была не только холодная, но и сухая. За 20 дней мая в Белгородской области уровень осадков не превысил 19%. Аналогичная ситуация наблюдается и в Крыму. Подробности выяснили «Новые известия».
Сюжет
Погода

Заморозки в южных регионах России сменились засушливой погодой. В Центральном Черноземье с марта по апрель выпало совсем мало осадков — от 25% до 50%, сообщают «Новые известия» со ссылкой на Гидрометцентр. В Белгородской области с начала мая выпало только 19% осадков от многолетней нормы.

По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда в Крыму, а также на северо-востоке Кавказского федерального округа на большей части полей с озимыми сформировалась почвенная засуха.

Руководитель «Метео» отмечает, что почти до середины июня дожди если и будут, то редко. Вероятность засухи всё больше ощутима, отмечает эксперт.

В Росгидромете уточняют, что недостаток влаги в почве действительно есть. Явный дефицит осадков и состояния близкого к засушливому наблюдается только в Крыму и на северо-востоке Ставропольского края.

В Белгородской области заморозки привели к гибели 5,3% посевов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области заморозки привели к гибели 5,3% посевовЧерноземье останется без персиков и винограда? Какой ущерб причинили заморозкиЗаморозки убьют растения? Что делать с не высаженной рассадой в мае
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Синоптики#Засуха
Подпишитесь
«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов
Сегодня, 04:45
Однушки из Белгорода и Старого Оскола попали в топ-10 самого дорогого жилья в ЦФО
Сегодня, 05:30
Мнение эксперта: как возможный запрет квартир-студий отразится на рынке Белгорода
Сегодня, 10:56
Решившим сдавать ЕГЭ белгородцев выделили дополнительные дни для безопасности
Сегодня, 06:38
В белгородском колхозе им. Горина прокомментировали «чистку» состава учредителей
Сегодня, 10:49
В Белгороде «Магнит» и «Пятёрочку» привлекли к ответственности за завышение цен
Сегодня, 07:10
"