Заморозки сменяются засухой: ждать ли белгородцам новых сюрпризов от погоды?

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Заморозки в южных регионах России сменились засушливой погодой. В Центральном Черноземье с марта по апрель выпало совсем мало осадков — от 25% до 50%, сообщают «Новые известия» со ссылкой на Гидрометцентр. В Белгородской области с начала мая выпало только 19% осадков от многолетней нормы.
По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда в Крыму, а также на северо-востоке Кавказского федерального округа на большей части полей с озимыми сформировалась почвенная засуха.
Руководитель «Метео» отмечает, что почти до середины июня дожди если и будут, то редко. Вероятность засухи всё больше ощутима, отмечает эксперт.
В Росгидромете уточняют, что недостаток влаги в почве действительно есть. Явный дефицит осадков и состояния близкого к засушливому наблюдается только в Крыму и на северо-востоке Ставропольского края.