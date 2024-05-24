Заморозки сменяются засухой: ждать ли белгородцам новых сюрпризов от погоды?

Заморозки в южных регионах России сменились засушливой погодой. В Центральном Черноземье с марта по апрель выпало совсем мало осадков — от 25% до 50%, сообщают «Новые известия» со ссылкой на Гидрометцентр. В Белгородской области с начала мая выпало только 19% осадков от многолетней нормы.